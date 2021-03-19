https://ria.ru/20210319/mks-1601905294.html

Экипаж МКС "перепаркует" корабль "Союз МС-17"

Экипаж МКС "перепаркует" корабль "Союз МС-17"

Экипаж Международной космической станции (МКС) в пятницу осуществит перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-17" с одного на другой российский модуль,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T00:31

2021-03-19T00:31

2021-03-19T00:31

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) в пятницу осуществит перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-17" с одного на другой российский модуль, операция должна продлиться 29 минут, сообщил "Роскосмос".Корабль "Союз МС-17" с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой Кэтлин Рубинс прилетел на МКС в октябре 2020 года. Их возвращение на Землю намечается на 17 апреля.Отмечается, что "перепарковка", которую выполнит Рыжиков в ручном режиме, будет осуществлена для того, чтобы "Союз МС-18" в апреле причалил к модулю "Рассвет", а модуль "Поиск" после ухода "Союза МС-17" в апреле можно было безопасно с точки зрения парирования возможных нештатных ситуаций использовать для следующего российского выхода в открытый космос, запланированного на июнь.Ожидается, что в пятницу экипаж МКС закроет переходные люки между "Союзом МС-17" и модулем "Рассвет". Затем Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс облачатся в скафандры "Сокол КВ-2" и займут места в спускаемом аппарате корабля. После расстыковки от "Рассвета" под управлением Рыжикова "Союз МС-17" облетит станцию и причалит к модулю "Поиск".Это будет 19-я перестыковка корабля "Союз", выполняемая на МКС, и 45-я в сумме для "Союзов" с 1978 года.Сейчас на МКС помимо Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс работают американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. Их возвращение на Землю на корабле Crew Dragon намечается в конце апреля - начале мая.

https://ria.ru/20210317/mks-1601565398.html

https://ria.ru/20210314/sputnik-1601169112.html

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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос