https://ria.ru/20210319/minfin-1601984398.html
Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина
Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, сообщил кабмин. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:25
2021-03-19T14:25
2021-03-19T14:32
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
татьяна нестеренко
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, сообщил кабмин.Нестеренко пришла в Минфин в 1998 году на должность заместителя министра финансов – начальника Главного управления федерального казначейства. Пост первого замглавы Минфина заняла в октябре 2012 года."Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.Отмечается, что при участии Нестеренко и под ее непосредственным руководством были успешно реализованы масштабные проекты по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами. За многолетний плодотворный труд ей объявлена благодарность президента России."Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям", – сказал в свою очередь министр финансов Антон Силуанов.По его словам, после ухода из министерства Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере. "Убеждён, что опыт и знания такого эксперта, как Татьяна Геннадьевна, будут обязательно востребованы", – подчеркнул глава Минфина.
https://ria.ru/20210215/minfin-1597497004.html
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михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), татьяна нестеренко, политика
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко
освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, сообщил кабмин.
Нестеренко пришла в Минфин
в 1998 году на должность заместителя министра финансов – начальника Главного управления федерального казначейства. Пост первого замглавы Минфина заняла в октябре 2012 года.
"Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
"Татьяна Геннадьевна – профессионал высочайшего класса. Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач", – прокомментировал премьер Михаил Мишустин
, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что при участии Нестеренко и под ее непосредственным руководством были успешно реализованы масштабные проекты по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами. За многолетний плодотворный труд ей объявлена благодарность президента России.
"Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям", – сказал в свою очередь министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, после ухода из министерства Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере. "Убеждён, что опыт и знания такого эксперта, как Татьяна Геннадьевна, будут обязательно востребованы", – подчеркнул глава Минфина.