Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/minfin-1601984398.html
Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина
Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, сообщил кабмин. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:25
2021-03-19T14:32
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
татьяна нестеренко
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/93/1551919396_0:323:2765:1878_1920x0_80_0_0_8d4db741b5b988c472e43b2f4873e50c.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, сообщил кабмин.Нестеренко пришла в Минфин в 1998 году на должность заместителя министра финансов – начальника Главного управления федерального казначейства. Пост первого замглавы Минфина заняла в октябре 2012 года."Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.Отмечается, что при участии Нестеренко и под ее непосредственным руководством были успешно реализованы масштабные проекты по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами. За многолетний плодотворный труд ей объявлена благодарность президента России."Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям", – сказал в свою очередь министр финансов Антон Силуанов.По его словам, после ухода из министерства Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере. "Убеждён, что опыт и знания такого эксперта, как Татьяна Геннадьевна, будут обязательно востребованы", – подчеркнул глава Минфина.
https://ria.ru/20210215/minfin-1597497004.html
https://ria.ru/20210318/blagodarnost-1601842206.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155191/93/1551919396_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_1904b46cc9a93f054eaf7babe40fad9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), татьяна нестеренко, политика

Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина

14:25 19.03.2021 (обновлено: 14:32 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства в министерстве финансов РФ
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства в министерстве финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, сообщил кабмин.
Нестеренко пришла в Минфин в 1998 году на должность заместителя министра финансов – начальника Главного управления федерального казначейства. Пост первого замглавы Минфина заняла в октябре 2012 года.
Пресс-конференция Газпром Финансово-экономическая политика ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 11:22
Мишустин освободил от должности замглавы Минфина Андрея Круглова
"Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
"Татьяна Геннадьевна – профессионал высочайшего класса. Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач", – прокомментировал премьер Михаил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что при участии Нестеренко и под ее непосредственным руководством были успешно реализованы масштабные проекты по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами. За многолетний плодотворный труд ей объявлена благодарность президента России.
"Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям", – сказал в свою очередь министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, после ухода из министерства Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере. "Убеждён, что опыт и знания такого эксперта, как Татьяна Геннадьевна, будут обязательно востребованы", – подчеркнул глава Минфина.
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 16:40
Путин объявил благодарность первому замглавы Минфина Татьяне Нестеренко
 
Михаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Татьяна НестеренкоПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния