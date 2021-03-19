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Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Не каждый становится наследником миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но заработать свой первый миллион можно и другим способом. Например,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T01:16
2021-03-19T01:16
анна харченко
экономика
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Не каждый становится наследником миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но заработать свой первый миллион можно и другим способом. Например, копить, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.По ее словам, чтобы копить, недостаточно складывать деньги под подушкой, их можно отнести в банк и открыть депозит или купить ценные бумаги.Если на депозите вы заработает 4-5%, а на облигациях 6-7%, то покупка акций может принести 15-20% прибыли. Если есть аппетит к риску, можно присмотреться к IPO и криптовалюте. "Ещё быстрее увидеть приятные цифры на счёте получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчет на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?" – добавила Харченко.
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анна харченко, экономика

Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

01:16 19.03.2021
 
© Fotolia / tuk69tukСбережения
Сбережения - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Fotolia / tuk69tuk
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Не каждый становится наследником миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но заработать свой первый миллион можно и другим способом. Например, копить, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.
По ее словам, чтобы копить, недостаточно складывать деньги под подушкой, их можно отнести в банк и открыть депозит или купить ценные бумаги.
"Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше", — отметила эксперт.
Если на депозите вы заработает 4-5%, а на облигациях 6-7%, то покупка акций может принести 15-20% прибыли. Если есть аппетит к риску, можно присмотреться к IPO и криптовалюте.
"Ещё быстрее увидеть приятные цифры на счёте получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчет на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?" – добавила Харченко.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 10:21
Названа лучшая валюта для сбережений
 
Анна ХарченкоЭкономика
 
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