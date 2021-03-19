https://ria.ru/20210319/million-1601907012.html

Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

Не каждый становится наследником миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но заработать свой первый миллион можно и другим способом. Например,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T01:16

2021-03-19T01:16

2021-03-19T01:16

анна харченко

экономика

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Не каждый становится наследником миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но заработать свой первый миллион можно и другим способом. Например, копить, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.По ее словам, чтобы копить, недостаточно складывать деньги под подушкой, их можно отнести в банк и открыть депозит или купить ценные бумаги.Если на депозите вы заработает 4-5%, а на облигациях 6-7%, то покупка акций может принести 15-20% прибыли. Если есть аппетит к риску, можно присмотреться к IPO и криптовалюте. "Ещё быстрее увидеть приятные цифры на счёте получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчет на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?" – добавила Харченко.

https://ria.ru/20210227/valyuta-1599206472.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна харченко, экономика