https://ria.ru/20210319/mezentsev-1602277662.html

Эксперт: Мезенцеву предстоит закрепить сближение Белоруссии и России

Эксперт: Мезенцеву предстоит закрепить сближение Белоруссии и России

Бывшему послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву на посту госсекретаря Союзного государства (СГ) предстоит закрепить сближение Минска и Москвы, которое... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-19T22:03

2021-03-19T22:03

2021-03-22T11:28

союзное государство

россия

дмитрий мезенцев

белоруссия

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Бывшему послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву на посту госсекретаря Союзного государства (СГ) предстоит закрепить сближение Минска и Москвы, которое произошло в последнее время, заявил РИА Новости директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов.Ранее в пятницу президент Белоруссии, председатель Высшего госсовета СГ Александр Лукашенко подписал постановление, согласно которому Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства, на нее назначен Мезенцев, об этом сообщала пресс-служба белорусского лидера."При Мезенцеве произошло резкое сближение двух стран. Пусть и под влияем сложных кризисов. Теперь ему предстоит закрепить это сближение на уровне Союзного государства. Чего-то резкого от него не ожидается. При сильных лидерах Александре Лукашенко и Владимире Путине это невозможно. А вот рутинной, но очень важной работы по реализации курса на новый уровень союза Республики Беларусь и Российской Федерации, - это да. В общем, на эту должность приходит осторожный, опытный работяга. Я бы это назначение рассматривал как закрепление более тесных отношений двух стран, наметившееся в крайние месяцы", - сказал Шевцов.По словам собеседника агентства, белорусский кризис 2020 года показал, что Мезенцев справляется с высоким уровнем работы. "А кто еще с российской стороны настолько погружен в белорусско-российскую специфику отношений, чтобы справиться с этим уровнем работы в ситуации сложных политических процессов внутри России и Беларуси, которые обозначены на ближайшие несколько лет?" - задался вопросом эксперт.Шевцов также обратил внимание, что разговоры о назначении Мезенцева госсекретарем СГ циркулировали в дипломатической среде давно. По словам политолога, эта должность "вообще необычная".Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.Рапота вступил в должность госсекретаря СГ 15 декабря 2011 года. Восемнадцатого февраля 2021 года он сообщил, что планирует оставить пост в связи с истечением срока полномочий.

https://ria.ru/20210319/mezentsev-1602277192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия