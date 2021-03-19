https://ria.ru/20210319/merkel-1601971148.html

Меркель призвала Евросоюз к единой позиции по Крыму и Донбассу

Меркель призвала Евросоюз к единой позиции по Крыму и Донбассу

Германия считает, что ЕС должен занимать единую позицию по Крыму и Донбассу, решительно поддерживает территориальную целостность Украины, заявила, выступая на... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:31

2021-03-19T13:31

2021-03-19T13:31

ангела меркель

москва

германия

украина

в мире

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Германия считает, что ЕС должен занимать единую позицию по Крыму и Донбассу, решительно поддерживает территориальную целостность Украины, заявила, выступая на четвертом германо-украинском экономическом форуме, канцлер ФРГ Ангела Меркель."Партнерство между нашими странами далеко не ограничивается вопросами экономики. Об этом сказал также президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский. Германия является одним из ближайших партнеров Украины, и мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины. Нам было и остается важным, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины, придерживался этой позиции, вопреки всем скептикам, и делал все, чтобы это изменилось", - сказала Меркель.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на востоке Украины и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210319/krym-1601909821.html

москва

германия

украина

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ангела меркель, москва, германия, украина, в мире