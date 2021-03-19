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МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
Реактивный снаряд-огнетушитель для борьбы с пожарами в высотных зданиях разработан в России, его можно запускать с помощью систем залпового огня, которые могут... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T03:38
2021-03-19T03:38
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Реактивный снаряд-огнетушитель для борьбы с пожарами в высотных зданиях разработан в России, его можно запускать с помощью систем залпового огня, которые могут устанавливаться на вертолетах, следует из патента Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС РФ.Реактивный снаряд-огнетушитель состоит из твердотопливного реактивного двигателя и носовой части, заполненной ОС с распыляющим зарядом внутри, которая срабатывает внутри горящего помещения. Распыление огнетушащего средства происходит как в радиальном, так и в осевом направлениях. Технический результат достигается за счет применения безоткатной технологии выстрела снарядом."В качестве безоткатного орудия могут применяться серийные системы залпового огня, применяемые на боевых вертолетах", - отмечается в документе.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах

03:38 19.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8МБ МЧС РФ
Вертолет Ми-8МБ МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Реактивный снаряд-огнетушитель для борьбы с пожарами в высотных зданиях разработан в России, его можно запускать с помощью систем залпового огня, которые могут устанавливаться на вертолетах, следует из патента Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС РФ.
"Полезная модель относится к устройствам для подачи огнетушащего состава (ОС) в очаг горения, предназначенным для тушения пожаров в помещениях высотных зданий, в которых распыление ОС производится зажигательными (горючими) веществами, выделяющими сжатый газ", - говорится в документе, опубликованном в базе патентов Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).
Реактивный снаряд-огнетушитель состоит из твердотопливного реактивного двигателя и носовой части, заполненной ОС с распыляющим зарядом внутри, которая срабатывает внутри горящего помещения. Распыление огнетушащего средства происходит как в радиальном, так и в осевом направлениях. Технический результат достигается за счет применения безоткатной технологии выстрела снарядом.
"В качестве безоткатного орудия могут применяться серийные системы залпового огня, применяемые на боевых вертолетах", - отмечается в документе.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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