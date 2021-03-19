https://ria.ru/20210319/mchs-1601910126.html

МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах

МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах

Реактивный снаряд-огнетушитель для борьбы с пожарами в высотных зданиях разработан в России, его можно запускать с помощью систем залпового огня, которые могут... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T03:38

2021-03-19T03:38

2021-03-19T03:38

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574425625_0:38:3282:1884_1920x0_80_0_0_3a2b256b9ec3d81d86e2a488b8e6f1aa.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Реактивный снаряд-огнетушитель для борьбы с пожарами в высотных зданиях разработан в России, его можно запускать с помощью систем залпового огня, которые могут устанавливаться на вертолетах, следует из патента Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС РФ.Реактивный снаряд-огнетушитель состоит из твердотопливного реактивного двигателя и носовой части, заполненной ОС с распыляющим зарядом внутри, которая срабатывает внутри горящего помещения. Распыление огнетушащего средства происходит как в радиальном, так и в осевом направлениях. Технический результат достигается за счет применения безоткатной технологии выстрела снарядом."В качестве безоткатного орудия могут применяться серийные системы залпового огня, применяемые на боевых вертолетах", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20210130/moskva-1595267975.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество