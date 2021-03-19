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Учебные заведения на Манхэттене получили конверты с белой субстанцией
Учебные заведения на Манхэттене получили конверты с белой субстанцией
Пять учебных заведений на Манхэттене, в том числе детский сад и дошкольные учреждения, за последние семь дней получили белые конверты с некоей "белой... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:12
2021-03-19T12:12
билл де блазио
нью-йорк (город)
манхэттен
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в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пять учебных заведений на Манхэттене, в том числе детский сад и дошкольные учреждения, за последние семь дней получили белые конверты с некоей "белой порошкообразной субстанцией", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на полицию Нью-Йорка.По словам правоохранителей, два из пяти конвертов были получены в четверг, задержаний пока не проводилось. Отмечается, что неизвестный отправлял письма через почтовую службу США в период с 10 по 18 марта, адреса заведений были написаны на конвертах от руки печатными буквами.Несмотря на то, что проверка показала, что вещество в конвертах не представляло опасности, полиция считает, что отправитель ставил целью вызвать переполох. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что отправитель будет привлечен к ответственности."Мы должны оставаться бдительными и обеспечить безопасность всем ученикам и сотрудникам наших школ, но мы не должны дать этому негодяю то, чего он хочет, - а именно посеять страх и панику", - заявил де Блазио.Ранее на этой неделе сообщалось, что один из детских садов на Манхэттене эвакуировали после того, как туда доставили посылку с "белой субстанцией". Как сообщили РИА Новости в полицейском управлении города, посылка оказалась безопасной, вещество передали на экспертизу в департамент здравоохранения Нью-Йорка.
https://ria.ru/20190111/1549208033.html
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билл де блазио, нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире

Учебные заведения на Манхэттене получили конверты с белой субстанцией

12:12 19.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью Йорк
Города мира. Нью Йорк - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пять учебных заведений на Манхэттене, в том числе детский сад и дошкольные учреждения, за последние семь дней получили белые конверты с некоей "белой порошкообразной субстанцией", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на полицию Нью-Йорка.
По словам правоохранителей, два из пяти конвертов были получены в четверг, задержаний пока не проводилось. Отмечается, что неизвестный отправлял письма через почтовую службу США в период с 10 по 18 марта, адреса заведений были написаны на конвертах от руки печатными буквами.
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Несмотря на то, что проверка показала, что вещество в конвертах не представляло опасности, полиция считает, что отправитель ставил целью вызвать переполох. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что отправитель будет привлечен к ответственности.
"Мы должны оставаться бдительными и обеспечить безопасность всем ученикам и сотрудникам наших школ, но мы не должны дать этому негодяю то, чего он хочет, - а именно посеять страх и панику", - заявил де Блазио.
Ранее на этой неделе сообщалось, что один из детских садов на Манхэттене эвакуировали после того, как туда доставили посылку с "белой субстанцией". Как сообщили РИА Новости в полицейском управлении города, посылка оказалась безопасной, вещество передали на экспертизу в департамент здравоохранения Нью-Йорка.
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