https://ria.ru/20210319/mankhetten-1601951730.html

Учебные заведения на Манхэттене получили конверты с белой субстанцией

Учебные заведения на Манхэттене получили конверты с белой субстанцией

Пять учебных заведений на Манхэттене, в том числе детский сад и дошкольные учреждения, за последние семь дней получили белые конверты с некоей "белой... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:12

2021-03-19T12:12

2021-03-19T12:12

билл де блазио

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пять учебных заведений на Манхэттене, в том числе детский сад и дошкольные учреждения, за последние семь дней получили белые конверты с некоей "белой порошкообразной субстанцией", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на полицию Нью-Йорка.По словам правоохранителей, два из пяти конвертов были получены в четверг, задержаний пока не проводилось. Отмечается, что неизвестный отправлял письма через почтовую службу США в период с 10 по 18 марта, адреса заведений были написаны на конвертах от руки печатными буквами.Несмотря на то, что проверка показала, что вещество в конвертах не представляло опасности, полиция считает, что отправитель ставил целью вызвать переполох. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что отправитель будет привлечен к ответственности."Мы должны оставаться бдительными и обеспечить безопасность всем ученикам и сотрудникам наших школ, но мы не должны дать этому негодяю то, чего он хочет, - а именно посеять страх и панику", - заявил де Блазио.Ранее на этой неделе сообщалось, что один из детских садов на Манхэттене эвакуировали после того, как туда доставили посылку с "белой субстанцией". Как сообщили РИА Новости в полицейском управлении города, посылка оказалась безопасной, вещество передали на экспертизу в департамент здравоохранения Нью-Йорка.

https://ria.ru/20190111/1549208033.html

https://ria.ru/20200208/1564440370.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билл де блазио, нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире