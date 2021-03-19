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Лукашенко рассказал о "достойных кандидатах", способных возглавить страну
Лукашенко рассказал о "достойных кандидатах", способных возглавить страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена тех, кто, по его мнению, способен возглавить страну после следующих выборов. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:19
2021-03-19T18:03
светлана тихановская
владимир караник
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена тех, кто, по его мнению, способен возглавить страну после следующих выборов.Среди них — его помощник по Гродненской области Юрий Караев и губернатор региона Владимир Караник. Как отметил Лукашенко, они оба — "достойные, знающие страну" кандидаты, которые смогут конкурировать между собой."Транзит власти один: выборы — народ избрал. Все. &lt;...&gt; Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами. &lt;...&gt; Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", — заявил президент на встрече с коллективом предприятия "Молочный мир". Видеофрагмент его речи опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Как указал Лукашенко, он не рассчитывает на то, что его дети возглавят страну. Он также заверил соотечественников, что у них "будут другие президенты" — просто нужно "набраться терпения".Владимир Караник родился в 1973 году в Гродно. Окончил лечебный факультет Гродненского государственного медицинского института, впоследствии стал кандидатом медицинских наук. С 2011-го по 2019 год работал главным врачом Минского городского клинического онкологического диспансера. В 2019-м стал министром здравоохранения Белоруссии, а в августе 2020-го — губернатором Гродненской области.Юрий Караев родился в 1966 году во Владикавказе. В 1987 году окончил Саратовский военный институт внутренних войск МВД России. С 2012 года занимал пост замминистра внутренних дел Белоруссии — командующего внутренними войсками. В июне 2019 года его назначили главой МВД. В конце октября 2020 года начал работу в должности помощника президента — инспектора по Гродненской области.Новые выборы и поправки в КонституциюСогласно календарю на сайте белорусского ЦИК, следующие президентские выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Как заявил советник оппозиционного политика Светланы Тихановской, в ее офисе надеются, что нового главу республики изберут уже в этом году.Лукашенко ранее пообещал уйти в отставку после принятия поправок в Конституцию. Он объяснил, что новый основной закон Белоруссии нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти — иначе "будет беда". Комиссия по подготовке поправок уже начала свою работу. По словам президента, проект основного закона подготовят до конца 2021 года, а референдум по этому вопросу должны провести в начале 2022-го.Предыдущие выборы президента Белоруссии состоялись в начале августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста — оппозиция не согласилась с итогами выборов. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597244770.html
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светлана тихановская, владимир караник, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о "достойных кандидатах", способных возглавить страну

17:19 19.03.2021 (обновлено: 18:03 19.03.2021)
 
© РИА Новости / БелТАПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена тех, кто, по его мнению, способен возглавить страну после следующих выборов.
Среди них — его помощник по Гродненской области Юрий Караев и губернатор региона Владимир Караник. Как отметил Лукашенко, они оба — "достойные, знающие страну" кандидаты, которые смогут конкурировать между собой.
"Транзит власти один: выборы — народ избрал. Все. <...> Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами. <...> Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", — заявил президент на встрече с коллективом предприятия "Молочный мир". Видеофрагмент его речи опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
Как указал Лукашенко, он не рассчитывает на то, что его дети возглавят страну. Он также заверил соотечественников, что у них "будут другие президенты" — просто нужно "набраться терпения".
Владимир Караник родился в 1973 году в Гродно. Окончил лечебный факультет Гродненского государственного медицинского института, впоследствии стал кандидатом медицинских наук. С 2011-го по 2019 год работал главным врачом Минского городского клинического онкологического диспансера. В 2019-м стал министром здравоохранения Белоруссии, а в августе 2020-го — губернатором Гродненской области.
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Юрий Караев родился в 1966 году во Владикавказе. В 1987 году окончил Саратовский военный институт внутренних войск МВД России. С 2012 года занимал пост замминистра внутренних дел Белоруссии — командующего внутренними войсками. В июне 2019 года его назначили главой МВД. В конце октября 2020 года начал работу в должности помощника президента — инспектора по Гродненской области.

Новые выборы и поправки в Конституцию

Согласно календарю на сайте белорусского ЦИК, следующие президентские выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Как заявил советник оппозиционного политика Светланы Тихановской, в ее офисе надеются, что нового главу республики изберут уже в этом году.
Лукашенко ранее пообещал уйти в отставку после принятия поправок в Конституцию. Он объяснил, что новый основной закон Белоруссии нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти — иначе "будет беда". Комиссия по подготовке поправок уже начала свою работу. По словам президента, проект основного закона подготовят до конца 2021 года, а референдум по этому вопросу должны провести в начале 2022-го.
Предыдущие выборы президента Белоруссии состоялись в начале августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста — оппозиция не согласилась с итогами выборов. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
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