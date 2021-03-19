https://ria.ru/20210319/lukashenko-1602001845.html
Лукашенко пообещал, что у белорусов будут другие президенты
Лукашенко пообещал, что у белорусов будут другие президенты
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что гарантирует белорусам других президентов, и попросил граждан "набраться терпения". РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:39
2021-03-19T15:39
2021-03-19T16:16
кгб белоруссии
александр лукашенко
чехия
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что гарантирует белорусам других президентов, и попросил граждан "набраться терпения".Как сообщила пресс-служба главы республики, Лукашенко в пятницу посетил Гродненскую область, где, в частности, пообщался с коллективом предприятия "Молочный мир"."Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.Глава государства также призвал людей быть ближе друг к другу, отметив, что трудные времена надо пережить. "Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства", - пояснил он.При этом он признал, что "все мы не будем рядом", есть люди, которым "многое не нравится". Однако, по словам Лукашенко, подавляющее большинство белорусов хотят жить мирно и спокойно. "Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя", - добавил белорусский лидер.В одном из вопросов президенту упомянули о годовщине заключения Рижского договора 1921 года, по которому белорусские земли оказались разделены, и их западная часть была отдана Польше. "А я ведь еще тогда, до всех этих бурных событий (после выборов в 2020 году – ред.), в разных местах об этом говорил и показывал карту 1921 года. Заканчивая выступления перед активом, я говорил: я не хочу, чтобы было вот так. И показывали карту на всю стену. Я чуял нутром. У меня не было фактов, как сейчас, но я чуял, что нас начинают рвать. Я часто говорил, что Беларусь - на разрыв. И Россия не может нас потерять. Потому что последний оплот здесь", - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.При этом Лукашенко, ссылаясь на информацию, которая была получена им от белорусских спецслужб, заявлял, что Варшава ранее просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. В августе он обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область на западе республики.
https://ria.ru/20210319/podarok-1601978448.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, чехия, белоруссия, сша, в мире
МИНСК, 19 мар – РИА Новости.
Белорусский лидер Александр Лукашенко
заявил, что гарантирует белорусам других президентов, и попросил граждан "набраться терпения".
Как сообщила пресс-служба главы республики, Лукашенко в пятницу посетил Гродненскую область
, где, в частности, пообщался с коллективом предприятия "Молочный мир".
"Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Глава государства также призвал людей быть ближе друг к другу, отметив, что трудные времена надо пережить. "Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства", - пояснил он.
При этом он признал, что "все мы не будем рядом", есть люди, которым "многое не нравится". Однако, по словам Лукашенко, подавляющее большинство белорусов хотят жить мирно и спокойно. "Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя", - добавил белорусский лидер.
В одном из вопросов президенту упомянули о годовщине заключения Рижского договора 1921 года, по которому белорусские земли оказались разделены, и их западная часть была отдана Польше. "А я ведь еще тогда, до всех этих бурных событий (после выборов в 2020 году – ред.), в разных местах об этом говорил и показывал карту 1921 года. Заканчивая выступления перед активом, я говорил: я не хочу, чтобы было вот так. И показывали карту на всю стену. Я чуял нутром. У меня не было фактов, как сейчас, но я чуял, что нас начинают рвать. Я часто говорил, что Беларусь - на разрыв. И Россия не может нас потерять. Потому что последний оплот здесь", - подчеркнул Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии
9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске
и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии
11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США
, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу
, Чехию
, Литву
и Украину
.
При этом Лукашенко, ссылаясь на информацию, которая была получена им от белорусских спецслужб, заявлял, что Варшава ранее просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. В августе он обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область на западе республики.