https://ria.ru/20210319/lekarstva-1601977062.html

Дети со спинальной атрофией получили первые лекарства через "Круг добра"

Дети со спинальной атрофией получили первые лекарства через "Круг добра"

Дети со спинальной мышечной атрофией получили первые лекарственные препараты, закупленные фондом "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:52

2021-03-19T13:52

2021-03-19T15:51

россия

михаил мурашко

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156252/23/1562522371_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cc490a33d26c55ffc7867c6e17dc47a.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Дети со спинальной мышечной атрофией получили первые лекарственные препараты, закупленные фондом "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра " ранее подписал Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения."Дети со СМА уже получили первые лекарственные препараты, сейчас идет закупка этим казенным учреждением и дети получат в полном объеме лекарственную терапию", — рассказал Мурашко.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".

https://ria.ru/20210316/lekarstva-1601423656.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, владимир путин, общество