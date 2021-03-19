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Дети со спинальной атрофией получили первые лекарства через "Круг добра"
Дети со спинальной атрофией получили первые лекарства через "Круг добра"
Дети со спинальной мышечной атрофией получили первые лекарственные препараты, закупленные фондом "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:52
2021-03-19T15:51
россия
михаил мурашко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Дети со спинальной мышечной атрофией получили первые лекарственные препараты, закупленные фондом "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра " ранее подписал Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения."Дети со СМА уже получили первые лекарственные препараты, сейчас идет закупка этим казенным учреждением и дети получат в полном объеме лекарственную терапию", — рассказал Мурашко.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".
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россия, михаил мурашко, владимир путин, общество

Дети со спинальной атрофией получили первые лекарства через "Круг добра"

13:52 19.03.2021 (обновлено: 15:51 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Дети со спинальной мышечной атрофией получили первые лекарственные препараты, закупленные фондом "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра " ранее подписал Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
"Дети со СМА уже получили первые лекарственные препараты, сейчас идет закупка этим казенным учреждением и дети получат в полном объеме лекарственную терапию", — рассказал Мурашко.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".
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