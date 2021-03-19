https://ria.ru/20210319/krym-1602032891.html

Десантники отработали оборону побережья Крыма от вторжения

Десантники отработали оборону побережья Крыма от вторжения

Десантники отработали оборону побережья Крыма от высадки условного противника, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:49

2021-03-19T17:49

2021-03-19T17:49

республика крым

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149046/73/1490467346_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_181e1039c794f79fbca1a9624d277286.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Десантники отработали оборону побережья Крыма от высадки условного противника, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения стартовали во вторник на военном полигоне "Опук" в восточной части Крыма. Всего в них задействовано более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолеты и вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации."При поддержке авиации и артиллерии гвардейцы-десантники успешно сдержали все попытки подразделений морского десанта проникнуть вглубь обороны "крылатой пехоты". Подразделения, находясь в обороне, предотвратили подход к берегу морского транспорта условного противника и не позволили ему высадить морской десант на побережье. Полки выполнили свою задачу в обороне, получив высокую оценку командования соединения",- говорится в сообщении.В завершающем этапе учений, связанном с обороной морского побережья, принимали участие десантно-штурмовой полк из Ставрополя и артиллерийский полк из Анапы.В департаменте отметили, что огонь по противнику осуществлялся на всех этапах оборонительного боя, с использованием разведывательно-ударного комплекса, во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, а также разведывательно-огневым контуром во взаимодействии с артиллерией.По его словам, в ходе учений был широко использован опыт современных войн и локальных конфликтов, а технические средства ведения боевых действий позволили в кратчайшие сроки обнаружить цель, выдать координаты на ударные средства и поразить ее. "Действиями подчиненных удовлетворен, этап выполнен на твердую хорошую оценку", - подчеркнул Суховецкий.

https://ria.ru/20210319/flot-1601935079.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601792990.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, безопасность