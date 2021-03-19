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Десантники отработали оборону побережья Крыма от вторжения
Десантники отработали оборону побережья Крыма от вторжения
Десантники отработали оборону побережья Крыма от высадки условного противника, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:49
2021-03-19T17:49
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Десантники отработали оборону побережья Крыма от высадки условного противника, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения стартовали во вторник на военном полигоне "Опук" в восточной части Крыма. Всего в них задействовано более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолеты и вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации."При поддержке авиации и артиллерии гвардейцы-десантники успешно сдержали все попытки подразделений морского десанта проникнуть вглубь обороны "крылатой пехоты". Подразделения, находясь в обороне, предотвратили подход к берегу морского транспорта условного противника и не позволили ему высадить морской десант на побережье. Полки выполнили свою задачу в обороне, получив высокую оценку командования соединения",- говорится в сообщении.В завершающем этапе учений, связанном с обороной морского побережья, принимали участие десантно-штурмовой полк из Ставрополя и артиллерийский полк из Анапы.В департаменте отметили, что огонь по противнику осуществлялся на всех этапах оборонительного боя, с использованием разведывательно-ударного комплекса, во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, а также разведывательно-огневым контуром во взаимодействии с артиллерией.По его словам, в ходе учений был широко использован опыт современных войн и локальных конфликтов, а технические средства ведения боевых действий позволили в кратчайшие сроки обнаружить цель, выдать координаты на ударные средства и поразить ее. "Действиями подчиненных удовлетворен, этап выполнен на твердую хорошую оценку", - подчеркнул Суховецкий.
https://ria.ru/20210319/flot-1601935079.html
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республика крым, безопасность

Десантники отработали оборону побережья Крыма от вторжения

17:49 19.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму
Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Десантники отработали оборону побережья Крыма от высадки условного противника, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения стартовали во вторник на военном полигоне "Опук" в восточной части Крыма. Всего в них задействовано более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолеты и вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.
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"При поддержке авиации и артиллерии гвардейцы-десантники успешно сдержали все попытки подразделений морского десанта проникнуть вглубь обороны "крылатой пехоты". Подразделения, находясь в обороне, предотвратили подход к берегу морского транспорта условного противника и не позволили ему высадить морской десант на побережье. Полки выполнили свою задачу в обороне, получив высокую оценку командования соединения",- говорится в сообщении.
В завершающем этапе учений, связанном с обороной морского побережья, принимали участие десантно-штурмовой полк из Ставрополя и артиллерийский полк из Анапы.
В департаменте отметили, что огонь по противнику осуществлялся на всех этапах оборонительного боя, с использованием разведывательно-ударного комплекса, во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, а также разведывательно-огневым контуром во взаимодействии с артиллерией.
"В ходе завершающего этапа учения отработан вопрос обороны морского побережья. В ходе этапа проведены боевые стрельбы зенитных, артиллерийских и парашютно-десантных подразделений. Отработаны их совместные действия в обороне, а также оценены и проверены действия органов управления обоих полков", - отметил руководитель учения, командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий.
По его словам, в ходе учений был широко использован опыт современных войн и локальных конфликтов, а технические средства ведения боевых действий позволили в кратчайшие сроки обнаружить цель, выдать координаты на ударные средства и поразить ее. "Действиями подчиненных удовлетворен, этап выполнен на твердую хорошую оценку", - подчеркнул Суховецкий.
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