https://ria.ru/20210319/krym-1601925574.html

В Крыму назвали план Киева "выжать" Россию с полуострова болтовней

В Крыму назвали план Киева "выжать" Россию с полуострова болтовней

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал болтовней план... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T09:54

2021-03-19T09:54

2021-03-19T12:34

дмитрий кулеба

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578968205_0:360:3000:2047_1920x0_80_0_0_aad9bf0d6178166df2fa71cb36eec191.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал болтовней план Киева "выжать" Россию с полуострова.Такие намерения ранее в эфире телеканала "1+1" высказывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Кулеба напоминает не министра иностранных дел Украины, а персонажа поэмы "Мертвые души" Манилова. Глава украинского МИД, видимо, силится за своими заявлениями о системном давлении на Россию за Крым попасть в топ международных новостей и скрыть тем самым свою никчемность и некомпетентность", — прокомментировал РИА Новости Молохов.По его словам, глядя на министра иностранных дел Украины, хочется воскликнуть "а министр-то голый или как минимум топлес".

https://ria.ru/20210318/krym-1601903235.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, киев, украина, в мире