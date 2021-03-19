https://ria.ru/20210319/krym-1601925574.html
В Крыму назвали план Киева "выжать" Россию с полуострова болтовней
В Крыму назвали план Киева "выжать" Россию с полуострова болтовней
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал болтовней план... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:54
2021-03-19T09:54
2021-03-19T12:34
дмитрий кулеба
киев
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал болтовней план Киева "выжать" Россию с полуострова.Такие намерения ранее в эфире телеканала "1+1" высказывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Кулеба напоминает не министра иностранных дел Украины, а персонажа поэмы "Мертвые души" Манилова. Глава украинского МИД, видимо, силится за своими заявлениями о системном давлении на Россию за Крым попасть в топ международных новостей и скрыть тем самым свою никчемность и некомпетентность", — прокомментировал РИА Новости Молохов.По его словам, глядя на министра иностранных дел Украины, хочется воскликнуть "а министр-то голый или как минимум топлес".
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дмитрий кулеба, киев, украина, в мире