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В Крыму назвали план Киева "выжать" Россию с полуострова болтовней
В Крыму назвали план Киева "выжать" Россию с полуострова болтовней
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал болтовней план... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:54
2021-03-19T12:34
дмитрий кулеба
киев
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал болтовней план Киева "выжать" Россию с полуострова.Такие намерения ранее в эфире телеканала "1+1" высказывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Кулеба напоминает не министра иностранных дел Украины, а персонажа поэмы "Мертвые души" Манилова. Глава украинского МИД, видимо, силится за своими заявлениями о системном давлении на Россию за Крым попасть в топ международных новостей и скрыть тем самым свою никчемность и некомпетентность", — прокомментировал РИА Новости Молохов.По его словам, глядя на министра иностранных дел Украины, хочется воскликнуть "а министр-то голый или как минимум топлес".
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дмитрий кулеба, киев, украина, в мире

В Крыму назвали план Киева "выжать" Россию с полуострова болтовней

09:54 19.03.2021 (обновлено: 12:34 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал болтовней план Киева "выжать" Россию с полуострова.
Такие намерения ранее в эфире телеканала "1+1" высказывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Кулеба напоминает не министра иностранных дел Украины, а персонажа поэмы "Мертвые души" Манилова. Глава украинского МИД, видимо, силится за своими заявлениями о системном давлении на Россию за Крым попасть в топ международных новостей и скрыть тем самым свою никчемность и некомпетентность", — прокомментировал РИА Новости Молохов.
По его словам, глядя на министра иностранных дел Украины, хочется воскликнуть "а министр-то голый или как минимум топлес".
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Глава Крыма рассказал об отношении к власти и народу Украины
 
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