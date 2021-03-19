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Крейсер ВМС США зашел в акваторию Черного моря
Крейсер ВМС США зашел в акваторию Черного моря
Черноморский флот отслеживает действия крейсера ВМС США "Монтерей", зашедшего в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:02
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Черноморский флот отслеживает действия крейсера ВМС США "Монтерей", зашедшего в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - говорится в сообщении.
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россия, черное море, военно-морские силы сша, в мире

Крейсер ВМС США зашел в акваторию Черного моря

20:02 19.03.2021 (обновлено: 20:04 19.03.2021)
 
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Sarah MyersАмериканский крейсер Chancellorsville
Американский крейсер Chancellorsville - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Sarah Myers
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Черноморский флот отслеживает действия крейсера ВМС США "Монтерей", зашедшего в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - говорится в сообщении.
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