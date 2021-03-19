https://ria.ru/20210319/kreyser-1602060057.html

Крейсер ВМС США зашел в акваторию Черного моря

Крейсер ВМС США зашел в акваторию Черного моря

Черноморский флот отслеживает действия крейсера ВМС США "Монтерей", зашедшего в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:02

2021-03-19T20:02

2021-03-19T20:04

россия

черное море

военно-морские силы сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155536/80/1555368070_0:0:3576:2012_1920x0_80_0_0_a6f4c536c7f05bd3e939642fa4f82347.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Черноморский флот отслеживает действия крейсера ВМС США "Монтерей", зашедшего в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210319/varshavyanka-1601959423.html

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, военно-морские силы сша, в мире