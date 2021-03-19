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Крейсер ВМС США зашел в акваторию Черного моря
Крейсер ВМС США зашел в акваторию Черного моря
Черноморский флот отслеживает действия крейсера ВМС США "Монтерей", зашедшего в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:02
2021-03-19T20:02
2021-03-19T20:04
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Черноморский флот отслеживает действия крейсера ВМС США "Монтерей", зашедшего в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210319/varshavyanka-1601959423.html
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россия, черное море, военно-морские силы сша, в мире