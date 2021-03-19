https://ria.ru/20210319/krazha-1602074170.html

Полиция в Омске нашла мужчину, который обокрал умирающего военнослужащего

Полиция в Омске нашла мужчину, который обокрал умирающего военнослужащего

Полиция спустя девять месяцев нашла жителя Омска, который обокрал умирающего во время пробежки военнослужащего, сообщили в УМВД по Омской области. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T22:23

2021-03-19T22:23

2021-03-19T22:23

магнитогорск

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 19 мар – РИА Новости. Полиция спустя девять месяцев нашла жителя Омска, который обокрал умирающего во время пробежки военнослужащего, сообщили в УМВД по Омской области.По данным регионального УМВД, в июле 2020 года в отдел полиции поступило заявление от 31-летней жительницы Магнитогорска о краже сотового телефона ее умершего в Омске супруга. По данным полиции, в июле прошлого года 31-летний военнослужащий внезапно умер во время пробежки на спортивной площадке лицея № 25. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Камера видеонаблюдения на территории школы зафиксировала, как к умирающему мужчине подошли двое."Был запечатлен момент кражи – неизвестный человек похитил имущество и скрылся. Полицейские не обладали приметами гражданина, так как видео было низкого качества, однако розыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленника", - говорится в сообщении УМВД по Омской области.По подозрению в краже в пятницу 19 марта 2021 года в Омске оперативники задержали на очередной съёмной квартире 41-летнего омича, который не раз был судим за тяжкие преступления. Как удалось выяснить, похищенный у военнослужащего телефон стоимостью в пять тысяч рублей фигурант сломал и выбросил. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.По данным сайта NGS55.ru, погибшего звали Артём Ермаков. Он был старшим лейтенантом, штурманом Воздушно-космических сил России. Как рассказали изданию родственники, Артём умер от остановки сердца, у него остались жена и трёхлетний сын.

https://ria.ru/20210318/krazha-1601851038.html

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омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитогорск, омская область, омск, происшествия