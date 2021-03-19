Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/krazha-1602074170.html
Полиция в Омске нашла мужчину, который обокрал умирающего военнослужащего
Полиция в Омске нашла мужчину, который обокрал умирающего военнослужащего
Полиция спустя девять месяцев нашла жителя Омска, который обокрал умирающего во время пробежки военнослужащего, сообщили в УМВД по Омской области. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T22:23
2021-03-19T22:23
магнитогорск
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ОМСК, 19 мар – РИА Новости. Полиция спустя девять месяцев нашла жителя Омска, который обокрал умирающего во время пробежки военнослужащего, сообщили в УМВД по Омской области.По данным регионального УМВД, в июле 2020 года в отдел полиции поступило заявление от 31-летней жительницы Магнитогорска о краже сотового телефона ее умершего в Омске супруга. По данным полиции, в июле прошлого года 31-летний военнослужащий внезапно умер во время пробежки на спортивной площадке лицея № 25. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Камера видеонаблюдения на территории школы зафиксировала, как к умирающему мужчине подошли двое."Был запечатлен момент кражи – неизвестный человек похитил имущество и скрылся. Полицейские не обладали приметами гражданина, так как видео было низкого качества, однако розыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленника", - говорится в сообщении УМВД по Омской области.По подозрению в краже в пятницу 19 марта 2021 года в Омске оперативники задержали на очередной съёмной квартире 41-летнего омича, который не раз был судим за тяжкие преступления. Как удалось выяснить, похищенный у военнослужащего телефон стоимостью в пять тысяч рублей фигурант сломал и выбросил. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.По данным сайта NGS55.ru, погибшего звали Артём Ермаков. Он был старшим лейтенантом, штурманом Воздушно-космических сил России. Как рассказали изданию родственники, Артём умер от остановки сердца, у него остались жена и трёхлетний сын.
https://ria.ru/20210318/krazha-1601851038.html
магнитогорск
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитогорск, омская область, омск, происшествия

Полиция в Омске нашла мужчину, который обокрал умирающего военнослужащего

22:23 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 мар – РИА Новости. Полиция спустя девять месяцев нашла жителя Омска, который обокрал умирающего во время пробежки военнослужащего, сообщили в УМВД по Омской области.
По данным регионального УМВД, в июле 2020 года в отдел полиции поступило заявление от 31-летней жительницы Магнитогорска о краже сотового телефона ее умершего в Омске супруга. По данным полиции, в июле прошлого года 31-летний военнослужащий внезапно умер во время пробежки на спортивной площадке лицея № 25. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Камера видеонаблюдения на территории школы зафиксировала, как к умирающему мужчине подошли двое.
"Был запечатлен момент кражи – неизвестный человек похитил имущество и скрылся. Полицейские не обладали приметами гражданина, так как видео было низкого качества, однако розыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленника", - говорится в сообщении УМВД по Омской области.
По подозрению в краже в пятницу 19 марта 2021 года в Омске оперативники задержали на очередной съёмной квартире 41-летнего омича, который не раз был судим за тяжкие преступления. Как удалось выяснить, похищенный у военнослужащего телефон стоимостью в пять тысяч рублей фигурант сломал и выбросил. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.
По данным сайта NGS55.ru, погибшего звали Артём Ермаков. Он был старшим лейтенантом, штурманом Воздушно-космических сил России. Как рассказали изданию родственники, Артём умер от остановки сердца, у него остались жена и трёхлетний сын.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 17:14Религия и мировоззрение
Из ростовского храма украли ковчег с мощами Александра Свирского
 
МагнитогорскОмская областьОмскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния