Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19
06:34 19.03.2021 (обновлено: 09:26 19.03.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря, заявила РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах девяти-десяти тысяч", — отметила специалист.
Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки, добавила собеседница агентства.
Она пояснила, что к этому привела совокупность факторов, например, вакцинация, а также наличие большого числа россиян, получивших иммунитет после болезни.
Ранее Пшеничная не исключила весеннего роста заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч, но его, как считает медик, удастся преодолеть при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов вакцинации.
Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.