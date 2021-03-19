https://ria.ru/20210319/koronavirus-1601913238.html

Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19

Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря, заявила РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T06:34

2021-03-19T06:34

2021-03-19T09:26

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря, заявила РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки, добавила собеседница агентства.Она пояснила, что к этому привела совокупность факторов, например, вакцинация, а также наличие большого числа россиян, получивших иммунитет после болезни.Ранее Пшеничная не исключила весеннего роста заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч, но его, как считает медик, удастся преодолеть при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов вакцинации.Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество