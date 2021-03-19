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Распространение коронавируса
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Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19
Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря, заявила РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T06:34
2021-03-19T09:26
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря, заявила РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки, добавила собеседница агентства.Она пояснила, что к этому привела совокупность факторов, например, вакцинация, а также наличие большого числа россиян, получивших иммунитет после болезни.Ранее Пшеничная не исключила весеннего роста заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч, но его, как считает медик, удастся преодолеть при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов вакцинации.Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19

06:34 19.03.2021 (обновлено: 09:26 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря, заявила РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах девяти-десяти тысяч", — отметила специалист.

Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки, добавила собеседница агентства.
Она пояснила, что к этому привела совокупность факторов, например, вакцинация, а также наличие большого числа россиян, получивших иммунитет после болезни.
Ранее Пшеничная не исключила весеннего роста заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч, но его, как считает медик, удастся преодолеть при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов вакцинации.
Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.
 
Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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