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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210319/koronavirus-1601909567.html
В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших, но при соблюдении мер профилактики и... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T03:07
2021-03-19T03:18
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших, но при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов вакцинации к концу сезона наметится спад этого показателя по сравнению с текущими, заявила РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.При этом Пшеничная допустила, что показатели заболеваемости могут существенно и не измениться, а оставаться примерно на нынешнем уровне.По словам эпидемиолога, если не расслабляться и продолжать соблюдать защитные меры, а также наращивать темпы вакцинации, то к концу весны, вероятнее всего, будет еще большее снижение заболеваемости по сравнению с показателями марта.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что некоторые колебания заболеваемости COVID-19 в течение недели связаны с регистрацией новых случаев, но не с эпидемиологией. По последним данным оперативного штаба, за сутки коронавирусом в России заразились 9 803 человека, в Москве, в частности, 1934 человека. Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19

03:07 19.03.2021 (обновлено: 03:18 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожий на Большом Каменном мосту в Москве
Прохожий на Большом Каменном мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших, но при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов вакцинации к концу сезона наметится спад этого показателя по сравнению с текущими, заявила РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения для COVID-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр", - сказала она.

При этом Пшеничная допустила, что показатели заболеваемости могут существенно и не измениться, а оставаться примерно на нынешнем уровне.
По словам эпидемиолога, если не расслабляться и продолжать соблюдать защитные меры, а также наращивать темпы вакцинации, то к концу весны, вероятнее всего, будет еще большее снижение заболеваемости по сравнению с показателями марта.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что некоторые колебания заболеваемости COVID-19 в течение недели связаны с регистрацией новых случаев, но не с эпидемиологией.
По последним данным оперативного штаба, за сутки коронавирусом в России заразились 9 803 человека, в Москве, в частности, 1934 человека. Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.
 
Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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