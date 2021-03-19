https://ria.ru/20210319/koronavirus-1601909567.html

В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19

Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших, но при соблюдении мер профилактики и... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T03:07

2021-03-19T03:07

2021-03-19T03:18

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших, но при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов вакцинации к концу сезона наметится спад этого показателя по сравнению с текущими, заявила РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.При этом Пшеничная допустила, что показатели заболеваемости могут существенно и не измениться, а оставаться примерно на нынешнем уровне.По словам эпидемиолога, если не расслабляться и продолжать соблюдать защитные меры, а также наращивать темпы вакцинации, то к концу весны, вероятнее всего, будет еще большее снижение заболеваемости по сравнению с показателями марта.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что некоторые колебания заболеваемости COVID-19 в течение недели связаны с регистрацией новых случаев, но не с эпидемиологией. По последним данным оперативного штаба, за сутки коронавирусом в России заразились 9 803 человека, в Москве, в частности, 1934 человека. Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество