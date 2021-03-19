https://ria.ru/20210319/kontsert-1601961227.html

Песков рассказал о концерте к семилетию присоединения Крыма

Песков рассказал о концерте к семилетию присоединения Крыма

Концерт в честь семилетия присоединения Крыма в столичных "Лужниках", который в четверг посетил глава российского государства Владимир Путин, прошел при 50%... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:51

2021-03-19T12:51

2021-03-19T12:51

дмитрий песков

владимир путин

москва

республика крым

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Концерт в честь семилетия присоединения Крыма в столичных "Лужниках", который в четверг посетил глава российского государства Владимир Путин, прошел при 50% вместимости стадиона, полностью заполнен не был, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не верно, аншлага не было. Он был заполнен на 50%", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему на концерте в "Лужниках" был аншлаг и было принято решение заполнить стадион полностью.Он добавил, что многие люди просто стояли на трибунах, но "это было 50% от вместимости стадиона".Большой праздничный концерт в честь семилетия присоединения Крыма прошел в четверг в "Лужниках", его посетил президент РФ Владимир Путин.Из-за пандемии коронавируса в Москве до сих не сняли ограничения на проведение массовых мероприятий, согласно которым заполняемость зрительных залов и стадионов не должна превышать 50% от вместимости.

https://ria.ru/20210318/putin-1601830410.html

https://ria.ru/20210319/krym-1601933327.html

москва

республика крым

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дмитрий песков, владимир путин, москва, республика крым