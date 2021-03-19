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Песков рассказал о концерте к семилетию присоединения Крыма
Песков рассказал о концерте к семилетию присоединения Крыма
Концерт в честь семилетия присоединения Крыма в столичных "Лужниках", который в четверг посетил глава российского государства Владимир Путин, прошел при 50%... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:51
2021-03-19T12:51
дмитрий песков
владимир путин
москва
республика крым
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Концерт в честь семилетия присоединения Крыма в столичных "Лужниках", который в четверг посетил глава российского государства Владимир Путин, прошел при 50% вместимости стадиона, полностью заполнен не был, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не верно, аншлага не было. Он был заполнен на 50%", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему на концерте в "Лужниках" был аншлаг и было принято решение заполнить стадион полностью.Он добавил, что многие люди просто стояли на трибунах, но "это было 50% от вместимости стадиона".Большой праздничный концерт в честь семилетия присоединения Крыма прошел в четверг в "Лужниках", его посетил президент РФ Владимир Путин.Из-за пандемии коронавируса в Москве до сих не сняли ограничения на проведение массовых мероприятий, согласно которым заполняемость зрительных залов и стадионов не должна превышать 50% от вместимости.
https://ria.ru/20210318/putin-1601830410.html
https://ria.ru/20210319/krym-1601933327.html
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дмитрий песков, владимир путин, москва, республика крым

Песков рассказал о концерте к семилетию присоединения Крыма

12:51 19.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Концерт в честь семилетия присоединения Крыма в столичных "Лужниках", который в четверг посетил глава российского государства Владимир Путин, прошел при 50% вместимости стадиона, полностью заполнен не был, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не верно, аншлага не было. Он был заполнен на 50%", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему на концерте в "Лужниках" был аншлаг и было принято решение заполнить стадион полностью.
LIVE: Путин выступает с речью на концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 17:53
Выступление Путина на концерте в честь возвращения Крыма
Он добавил, что многие люди просто стояли на трибунах, но "это было 50% от вместимости стадиона".
Большой праздничный концерт в честь семилетия присоединения Крыма прошел в четверг в "Лужниках", его посетил президент РФ Владимир Путин.
Из-за пандемии коронавируса в Москве до сих не сняли ограничения на проведение массовых мероприятий, согласно которым заполняемость зрительных залов и стадионов не должна превышать 50% от вместимости.
Зрители на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 12:21
Праздник для огромной страны: седьмая годовщина возвращения Крыма
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваРеспублика Крым
 
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