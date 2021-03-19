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Умер актер из "Неотложки" Виктор Конашенков
Умер актер из "Неотложки" Виктор Конашенков
Российский актер театра и кино Виктор Конашенков умер на 69-м году жизни в Москве, сообщается на сайте МХАТ имени Горького. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:03
2021-03-19T11:43
культура
виктор конашенков
гитис
москва
одинцовский район
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский актер театра и кино Виктор Конашенков умер на 69-м году жизни в Москве, сообщается на сайте МХАТ имени Горького."Светлая память замечательному актеру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича", — говорится в некрологе.Причина смерти не сообщается. Прощание с артистом пройдет 19 марта в Акуловском храме Покрова Пресвятой Богородицы Одинцовский района.Конашенков окончил ГИТИС в 1976 году, затем пришел в Волгоградский драматический театр имени М. Горького, где проработал десять лет. Позже переехал в Москву, играл в столичных театрах, таких как "Сопричастность", "Мир искусства", МХАТ имени Горького (Лоренцо в "Ромео и Джульетте", Афраний в "Мастере и Маргарите", Степан в "Униженных и оскорбленных"). Помимо этого, с самого начала своей карьеры актер снимался в кино, сыграв роли в таких картинах, как "Возвращение", "Моя любовь на третьем курсе", "Зона", "Неотложка-2", "Карамболь", "Срочно в номер", "Адвокат", "Безмолвный свидетель", "Пятая стража".
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виктор конашенков , гитис, москва, одинцовский район, общество

Умер актер из "Неотложки" Виктор Конашенков

09:03 19.03.2021 (обновлено: 11:43 19.03.2021)
 
© Фото : МХАТ имени ГорькогоАктер Виктор Конашенков
Актер Виктор Конашенков - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : МХАТ имени Горького
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский актер театра и кино Виктор Конашенков умер на 69-м году жизни в Москве, сообщается на сайте МХАТ имени Горького.
"Светлая память замечательному актеру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича", — говорится в некрологе.
Причина смерти не сообщается. Прощание с артистом пройдет 19 марта в Акуловском храме Покрова Пресвятой Богородицы Одинцовский района.
Конашенков окончил ГИТИС в 1976 году, затем пришел в Волгоградский драматический театр имени М. Горького, где проработал десять лет. Позже переехал в Москву, играл в столичных театрах, таких как "Сопричастность", "Мир искусства", МХАТ имени Горького (Лоренцо в "Ромео и Джульетте", Афраний в "Мастере и Маргарите", Степан в "Униженных и оскорбленных"). Помимо этого, с самого начала своей карьеры актер снимался в кино, сыграв роли в таких картинах, как "Возвращение", "Моя любовь на третьем курсе", "Зона", "Неотложка-2", "Карамболь", "Срочно в номер", "Адвокат", "Безмолвный свидетель", "Пятая стража".
© Фото : МХАТ имени ГорькогоАктер Виктор Конашенков
Актер Виктор Конашенков - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : МХАТ имени Горького
Актер Виктор Конашенков
 
КультураВиктор КонашенковГИТИСМоскваОдинцовский районОбщество
 
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