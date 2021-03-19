https://ria.ru/20210319/koloniya-1602028287.html

ФСИН опровергла сообщения о пошиве брендовых сумок в ульяновской колонии

ФСИН опровергла сообщения о пошиве брендовых сумок в ульяновской колонии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области опровергло информацию о том, что в одной из колоний делают сумки и продают их под... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:29

2021-03-19T17:29

2021-03-19T17:29

dolce & gabbana

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области опровергло информацию о том, что в одной из колоний делают сумки и продают их под брендом Dolce & Gabbana.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в исправительной колонии №2 в Ульяновской области якобы делают сумки и рюкзаки, а затем их продают на интернет-площадках под брендом Dolce & Gabbana. Telegram-канал также опубликовал видео, на котором заключенные якобы в гаражах делают мебель."Размещенные на одном из новостных порталов видеоматериалы о производстве контрафактной продукции на территории ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области не соответствуют действительности", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Собеседница агентства добавила, что в исправительной колонии №2 нет и никогда не было помещений и кабинетов, фигурирующих в ролике. "Более того, никаких женских сумок и детской мебели на территории данного учреждения не производится. Снятые на видео граждане в ИК-2 не содержатся", - добавила представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20210301/osuzhdennyy-1599434848.html

ульяновская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

dolce & gabbana, ульяновская область, происшествия