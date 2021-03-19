https://ria.ru/20210319/klaster-1601981660.html

Трутнев и Орлов посетили газохимический кластер Приамурья

Трутнев и Орлов посетили газохимический кластер Приамурья

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрели газохимический... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:15

2021-03-19T14:15

2021-03-19T14:15

василий орлов

кб "стрелка"

амурский гпз

сила сибири (газопровод)

дальний восток

газпром

юрий трутнев

амурская область

свободный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599082896_0:0:2638:1483_1920x0_80_0_0_1a0bd38b5fe0b9e6e1c00a6ea4dcbc7d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрели газохимический кластер в городе Свободный, сообщает правительство региона.Строительство Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) с плановыми объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведётся с 2015 года. Сырьем для него должен стать газ, поступающий по трубопроводу "Сила Сибири". Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод первых двух в эксплуатацию ожидается во втором квартале 2021 года, выход завода на полную мощность – в 2025 году. Генеральный строительный подрядчик проекта – компаниям НИПИГАЗ (входит в "Сибур")."Общий прогресс строительства Амурского ГПЗ к началу марта 72,8%", - говорится в сообщении."Сейчас на первом пусковом комплексе Амурского ГПЗ полным ходом ведутся пусконаладочные работы. К ним привлечены наиболее опытные специалисты с заводов ПАО "Газпром" со всей страны. Проводится проверка и наладка технологического оборудования перед началом эксплуатации в рабочих средах. На завод подается электроэнергия со Свободненской ТЭС", - сообщил гендиректор ООО "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев, чьи слова цитирует правительство Приамурья.Также Орлов и Трутнев посетили строящийся жилой микрорайон для сотрудников Амурского ГПЗ. Кроме жилья к 2024 году здесь возведут объекты коммунальной инфраструктуры, школу, детский сад, поликлинику, спорткомплекс и центр культуры с концертным залом."Квартиры полностью укомплектованы мебелью и готовы к заселению. В этом Юрий Трутнев убедился лично, побывав в одной из квартир", - сообщают власти.Трутнев посетил и площадку строящегося Амурского газохимического комплекса (АГКХ), полевой офис предприятия. АГКХ технологически связан с Амурским ГПЗ, сырьем станет этан с ГПЗ."АГКХ должен стать одним из крупнейших в мире производств базовых полимеров. Механическая готовность комплекса планируется на 2024 год", - уточняют власти.Сейчас большинство работ здесь идут с опережением графика: выполняется погружение свай в основание объектов комплекса – установки пиролиза, эстакад полимерных установок, логистического комплекса. Строятся электроподстанция, артезианская скважина, подъездная автодорога, площадки временного хранения оборудования и другие. Развивается инфраструктура для персонала: полевые офисы, комплексы для размещения работников. В этом году начнётся доставка первого крупногабаритного оборудования Амурского ГХК, а также вертикализация первых колонн комплекса."Наш опыт в реализации масштабных проектов позволит завершить строительство в 2024 году. В настоящее время строительные работы по ряду объектов выполняются с опережением графика. АГХК является значимым проектом в рамках стратегии развития нефтегазохимического комплекса РФ. В составе Амурского газоперерабатывающего и газохимического кластера АГХК станет одним из драйвером развития Дальнего Востока, мультипликативный эффект которого выразиться не только в развитии смежных отраслей и увеличении налоговых отчислений, но также в стимулировании бизнес-среды Амурской области, реализации новых социально значимых проектов в области культуры, спорта, образования, формировании комфортной городской среды в Свободном – появлении новых современных объектов, многофункциональных пространств и элементов благоустройства. Уже сейчас можно видеть, как Свободный меняется. И мы глубоко вовлечены в этот процесс", - цитирует правительство гендиректора ООО "Амурский ГХК" Алексея Верещагина.При поддержке СИБУРа в Свободном открыт центр цифрового образования детей IT-КУБ и детский технопарк Кванториум-28. В 2020 году компания помогла медучреждениям города: приобрела и передала новое медицинское оборудование, автомобили скорой помощи.Свободный и Благовещенск с 2016 года включены в программу социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел", в этом году по ней запланировано 20 социально значимых проектов. В Свободном будут построены два современных жилых комплекса для сотрудников Амурского ГХК, рассчитанных на проживание 600 семей. Также в рамках "Стратегии пространственного развития", разработанного КБ "Стрелка", преобразятся два квартала в центре Свободного и главная улица Ленина."Амурский газохимический кластер оказывает серьёзное влияние на экономику Амурской области. Заводы-гиганты – одни из крупнейших инвестиционных проектов в стране. Их реализация – это и приток инвестиций, и увеличение ВВП региона, и налоги, и занятость амурчан. Строительство газохимического комплекса откроет для Амурской области новые перспективы, а в связке с газоперерабатывающим заводом даст мультипликативный эффект для экономики и изменит к лучшему не только экономические показатели, но, главное, сделает жизнь людей более комфортной", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство.

https://ria.ru/20210318/priamure-1601808168.html

https://ria.ru/20210317/pereselenie-1601592307.html

дальний восток

амурская область

свободный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, кб "стрелка", амурский гпз, сила сибири (газопровод), дальний восток, газпром, юрий трутнев, амурская область, свободный, экономика