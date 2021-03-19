https://ria.ru/20210319/kitay-1601946701.html

Захарова рассказала, как Китай отреагировал на "американское хамство"

Захарова рассказала, как Китай отреагировал на "американское хамство"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, каким образом глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи отреагировал на выпад... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:48

2021-03-19T11:48

2021-03-19T16:55

мария захарова

ян цзечи

аляска

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, каким образом глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи отреагировал на выпад американской стороны в ходе заседания в рамках американо-китайских переговоров на Аляске, которое прошло в четверг."Вернемся к моему любимому - тому, как надо "садиться" перед американцами, когда они сознательно стараются унизить партнера", - написала Захарова на своей странице в Facebook."Мы - знаем. Теперь всему миру Ян Цзечи показал, что и китайцы знают: "Мы думаем, что вы будете соблюдать элементарный дипломатический этикет. Мы должны разъяснить нашу позицию прямо сейчас! Позвольте мне сказать одно: вы не имеете права говорить перед Китаем, что вы начинаете с позиции силы разговаривать с Китаем!" Так он ответил на очередное американское хамство", - отметила официальный представитель МИД.Встреча в четверг началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, их собеседники дали на эти выступления развернутый ответ. Позднее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщило, что США обвинили КНР в "работе на публику" и нарушении протокола на встрече высокого уровня. По его словам, они согласились на короткие двухминутные заявления в начале со стороны каждого высокопоставленного чиновника, однако китайская сторона нарушила протокол.

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/vstrecha-1601937338.html

аляска

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, ян цзечи, аляска, китай, сша, в мире