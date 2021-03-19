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Китай обвинил США в неподобающем обращении с делегацией в Анкоридже
Китай обвинил США в неподобающем обращении с делегацией в Анкоридже
КНР обвинила США в нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая проходит на Аляске, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T06:45
2021-03-19T14:17
китай
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ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. КНР обвинила США в нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая проходит на Аляске, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя китайской делегации на переговорах.Мероприятия с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И проходит в Анкоридже. Накануне переговоры начались с резкой критики в адрес КНР со стороны Блинкена и Салливана, их собеседники дали на эти высказывания развернутый ответ.Как отметил представитель китайской делегации, дипломаты из КНР прилетели в Анкоридж с "искренними намерениями" провести стратегический диалог с США.Ранее США обвинили Китай в нарушении протокола, об этом писала Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Собеседник издания сказал, что "китайская делегация, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела". В материале также говорилось, что китайцы нарушили регламент, хотя американская сторона согласилась на короткие двухминутные заявления каждого высокопоставленного чиновника.Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, Вашингтон обвинял КНР в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством американцев во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.
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Встреча представителей КНР и США в Анкоридже
Мероприятия с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И проходит в Анкоридже.
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60
китай, сша, в мире

Китай обвинил США в неподобающем обращении с делегацией в Анкоридже

06:45 19.03.2021 (обновлено: 14:17 19.03.2021)
 
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ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. КНР обвинила США в нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая проходит на Аляске, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя китайской делегации на переговорах.
Мероприятия с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И проходит в Анкоридже.
Накануне переговоры начались с резкой критики в адрес КНР со стороны Блинкена и Салливана, их собеседники дали на эти высказывания развернутый ответ.
Как отметил представитель китайской делегации, дипломаты из КНР прилетели в Анкоридж с "искренними намерениями" провести стратегический диалог с США.

"Однако американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это", — приводит слова чиновника телеканал.

Ранее США обвинили Китай в нарушении протокола, об этом писала Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Собеседник издания сказал, что "китайская делегация, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела". В материале также говорилось, что китайцы нарушили регламент, хотя американская сторона согласилась на короткие двухминутные заявления каждого высокопоставленного чиновника.
Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, Вашингтон обвинял КНР в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством американцев во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.
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