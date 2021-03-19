https://ria.ru/20210319/kitay-1601913458.html

Китай обвинил США в неподобающем обращении с делегацией в Анкоридже

Китай обвинил США в неподобающем обращении с делегацией в Анкоридже

КНР обвинила США в нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая проходит на Аляске, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T06:45

2021-03-19T06:45

2021-03-19T14:17

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ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. КНР обвинила США в нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая проходит на Аляске, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя китайской делегации на переговорах.Мероприятия с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И проходит в Анкоридже. Накануне переговоры начались с резкой критики в адрес КНР со стороны Блинкена и Салливана, их собеседники дали на эти высказывания развернутый ответ.Как отметил представитель китайской делегации, дипломаты из КНР прилетели в Анкоридж с "искренними намерениями" провести стратегический диалог с США.Ранее США обвинили Китай в нарушении протокола, об этом писала Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Собеседник издания сказал, что "китайская делегация, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела". В материале также говорилось, что китайцы нарушили регламент, хотя американская сторона согласилась на короткие двухминутные заявления каждого высокопоставленного чиновника.Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, Вашингтон обвинял КНР в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством американцев во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.

https://ria.ru/20210317/kitay-1601606468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Встреча представителей КНР и США в Анкоридже Мероприятия с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И проходит в Анкоридже. 2021-03-19T06:45 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, в мире