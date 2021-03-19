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Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
США обвинили Китай в "работе на публику" и нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая открылась в четверг в Анкоридже, штат Аляска, сообщило... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T03:01
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США обвинили Китай в "работе на публику" и нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая открылась в четверг в Анкоридже, штат Аляска, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации."Мы продолжили наше изложение позиций, зная, что дипломатическое изложение часто направлено на внутреннюю аудиторию", - добавил он.Встреча в четверг началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, их собеседники - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И - дали на эти выступления развернутый ответ.
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китай, сша, в мире

Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже

03:01 19.03.2021 (обновлено: 05:00 19.03.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США обвинили Китай в "работе на публику" и нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая открылась в четверг в Анкоридже, штат Аляска, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
"Китайская делегация со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела. Они это ясно показали, нарушив протокол - мы согласились на короткие, двухминутные заявления в начале со стороны каждого высокопоставленного чиновника", - цитирует издание представителя администрации.
"Мы продолжили наше изложение позиций, зная, что дипломатическое изложение часто направлено на внутреннюю аудиторию", - добавил он.
Встреча в четверг началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, их собеседники - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И - дали на эти выступления развернутый ответ.
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