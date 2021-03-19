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Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
США обвинили Китай в "работе на публику" и нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая открылась в четверг в Анкоридже, штат Аляска, сообщило... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T03:01
2021-03-19T03:01
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США обвинили Китай в "работе на публику" и нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая открылась в четверг в Анкоридже, штат Аляска, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации."Мы продолжили наше изложение позиций, зная, что дипломатическое изложение часто направлено на внутреннюю аудиторию", - добавил он.Встреча в четверг началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, их собеседники - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И - дали на эти выступления развернутый ответ.
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