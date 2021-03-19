https://ria.ru/20210319/khimki-1602021025.html

В Подмосковье рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в Химках

В Подмосковье рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в Химках

Состояние одного пострадавшего при взрыве в девятиэтажке в Химках оценивается как крайне тяжелое, двоих - как тяжелое, еще одного - средней тяжести, сообщили в... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:03

2021-03-19T17:03

2021-03-19T20:06

взрыв в жилом доме в химках

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего при взрыве в девятиэтажке в Химках оценивается как крайне тяжелое, двоих - как тяжелое, еще одного - средней тяжести, сообщили в подмосковном минздраве."В результате происшествия в Химках в больницах Московской области находятся четверо пострадавших: один в крайне тяжелом состоянии, двое в тяжелом, и один - в состоянии средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе ведомства.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли двое мужчин и ребенок. Подмосковный главк СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210319/pomosch-1602003248.html

московская область (подмосковье)

химки

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взрыв в жилом доме в химках, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), химки, происшествия