https://ria.ru/20210319/khimki-1602004360.html

Спасатели объяснили, как удалось выжить мальчику при взрыве в Химках

Спасатели объяснили, как удалось выжить мальчику при взрыве в Химках

Ребенок выжил при взрыве газа в доме в подмосковных Химках благодаря тому, что бетонные плиты удачно сложились над ним, рассказали РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:52

2021-03-19T15:52

2021-03-19T16:04

взрыв в жилом доме в химках

следственный комитет россии (ск рф)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ребенок выжил при взрыве газа в доме в подмосковных Химках благодаря тому, что бетонные плиты удачно сложились над ним, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли двое мужчин и трехлетний ребенок. Еще один ребенок, 12-летний мальчик, был извлечен из-под завалов - по данным СК, он госпитализирован в тяжелом состоянии."Ему крайне повезло, плиты сложились над ним буквой Л, он был в пространстве между ними", - сказал собеседник агентства.Погибший ребенок был смертельно травмирован осколками при взрыве, добавил он.Подмосковный главк СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210319/vzryv-1601984519.html

химки

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Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках 2021-03-19T15:52 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, следственный комитет россии (ск рф), химки, происшествия