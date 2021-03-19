https://ria.ru/20210319/khimki-1602004360.html
Спасатели объяснили, как удалось выжить мальчику при взрыве в Химках
Спасатели объяснили, как удалось выжить мальчику при взрыве в Химках
Ребенок выжил при взрыве газа в доме в подмосковных Химках благодаря тому, что бетонные плиты удачно сложились над ним, рассказали РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:52
2021-03-19T15:52
2021-03-19T16:04
взрыв в жилом доме в химках
следственный комитет россии (ск рф)
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ребенок выжил при взрыве газа в доме в подмосковных Химках благодаря тому, что бетонные плиты удачно сложились над ним, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли двое мужчин и трехлетний ребенок. Еще один ребенок, 12-летний мальчик, был извлечен из-под завалов - по данным СК, он госпитализирован в тяжелом состоянии."Ему крайне повезло, плиты сложились над ним буквой Л, он был в пространстве между ними", - сказал собеседник агентства.Погибший ребенок был смертельно травмирован осколками при взрыве, добавил он.Подмосковный главк СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210319/vzryv-1601984519.html
химки
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Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках
Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках
2021-03-19T15:52
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PT0M37S
РИА Новости
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взрыв в жилом доме в химках, следственный комитет россии (ск рф), химки, происшествия