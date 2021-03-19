https://ria.ru/20210319/khimki-1601948176.html

Открытое горение ликвидировали в жилом доме в Химках, где произошел взрыв

Открытое горение ликвидировали в жилом доме в Химках, где произошел взрыв

Открытое горение в жилом доме в Химках, где взорвался газ, ликвидировано, сообщает подмосковный главк МЧС России. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:56

2021-03-19T11:56

2021-03-19T12:50

взрыв в жилом доме в химках

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме в Химках, где взорвался газ, ликвидировано, сообщает подмосковный главк МЧС России.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел хлопок, после которого обрушились перекрытия. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что при обрушении погиб один человек, из-под завалов спасли ребенка."Ликвидация открытого горения в двух квартирах в жилом доме в городском округе Химки... 11:30 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20210319/khimki-1601947380.html

химки

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Спасатели развернули штаб во дворе дома в Химках, где произошел взрыв Спасатели развернули штаб во дворе дома в Химках, где произошел взрыв 2021-03-19T11:56 true PT1M27S

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взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия