https://ria.ru/20210319/khimki-1601942984.html

Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках

Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках

Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках, сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:30

2021-03-19T11:30

2021-03-19T11:30

взрыв в жилом доме в химках

ольга врадий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках, сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим хлопком в многоквартирном жилом доме в городском округе Химки", - сказала Григорьева.По ее словам, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев, добавила Григорьева.Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты для установки всех причин произошедшего.В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что при обрушении перекрытий после взрыва в жилом доме в Химках погиб один человек, из-под завалов спасли ребенка.

https://ria.ru/20210319/khimki-1601937730.html

химки

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Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках 2021-03-19T11:30 true PT0M37S

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взрыв в жилом доме в химках, ольга врадий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия