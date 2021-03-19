https://ria.ru/20210319/khimki-1601940997.html

Глава ГУМЧС Подмосковья и вице-губернатор выехали на место ЧП в Химках

Глава ГУМЧС Подмосковья и вице-губернатор выехали на место ЧП в Химках

Глава ГУМЧС Подмосковья и вице-губернатор региона выехали на место взрыва в Химках, ситуация находится под контролем губернатора региона Андрея Воробьева,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:26

2021-03-19T11:26

2021-03-19T12:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

андрей воробьев

взрыв в жилом доме в химках

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава ГУМЧС Подмосковья и вице-губернатор региона выехали на место взрыва в Химках, ситуация находится под контролем губернатора региона Андрея Воробьева, сообщается в его Telegram-канале.Две квартиры загорелись после хлопка в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках. Один человек погиб при обрушении перекрытий. К настоящему времени пожар удалось локализовать на площади 12 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва в одном из многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства."Ситуация находится под контролем. Губернатор также поручил главе г.о. Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома", - добавляется в сообщении.

московская область (подмосковье)

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, взрыв в жилом доме в химках, московская область (подмосковье), химки, происшествия