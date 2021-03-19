https://ria.ru/20210319/khimki-1601939921.html

После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка

После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка

Ребенка спасли из-под завалов после обрушения перекрытий многоэтажного жилого дома в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:20

2021-03-19T11:20

2021-03-19T12:04

химки

взрыв в жилом доме в химках

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ребенка спасли из-под завалов после обрушения перекрытий многоэтажного жилого дома в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в МЧС сообщили, что при обрушении погиб один человек.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, пожар в двух квартирах дома был локализован в 11.03 на площади 12 квадратных метров. Дом четырехподъездный, газифицирован, 1983 года постройки.

https://ria.ru/20210319/khimki-1601940077.html

химки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химки, взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия