https://ria.ru/20210319/khimki-1601939921.html
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
Ребенка спасли из-под завалов после обрушения перекрытий многоэтажного жилого дома в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:20
2021-03-19T11:20
2021-03-19T12:04
химки
взрыв в жилом доме в химках
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ребенка спасли из-под завалов после обрушения перекрытий многоэтажного жилого дома в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в МЧС сообщили, что при обрушении погиб один человек.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, пожар в двух квартирах дома был локализован в 11.03 на площади 12 квадратных метров. Дом четырехподъездный, газифицирован, 1983 года постройки.
https://ria.ru/20210319/khimki-1601940077.html
химки
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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химки, взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия