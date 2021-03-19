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В Подмосковье начали проверку после взрыва в жилом доме в Химках

В Подмосковье начали проверку после взрыва в жилом доме в Химках

Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках, сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:11

2021-03-19T11:11

2021-03-19T12:14

взрыв в жилом доме в химках

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках, сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим хлопком в многоквартирном жилом доме в городском округе Химки", - сказала Григорьева.По ее словам, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев, добавила Григорьева.

московская область (подмосковье)

химки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, московская область (подмосковье), химки, происшествия