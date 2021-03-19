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В Подмосковье начали проверку после взрыва в жилом доме в Химках
В Подмосковье начали проверку после взрыва в жилом доме в Химках
Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках, сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:11
2021-03-19T11:11
2021-03-19T12:14
взрыв в жилом доме в химках
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках, сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим хлопком в многоквартирном жилом доме в городском округе Химки", - сказала Григорьева.По ее словам, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев, добавила Григорьева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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взрыв в жилом доме в химках, московская область (подмосковье), химки, происшествия