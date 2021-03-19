https://ria.ru/20210319/khimki-1601933232.html

В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв

В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв

В Химках прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщили экстренные службы. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:49

2021-03-19T10:49

2021-03-19T15:07

взрыв в жилом доме в химках

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Химках прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщили экстренные службы. По предварительным данным, погибли мужчина и двое детей, еще четыре человека пострадали.Инцидент произошел в девятиэтажке, от взрыва частично обрушились межкомнатные перекрытия, загорелись две квартиры. Причиной мог стать бытовой газ.Пожар потушили. От системы газоснабжения временно отключили 36 квартир, сообщили РИА Новости в региональном Минэнерго.Источник в экстренных службах рассказал агентству, что газовое оборудование в этом доме проверяли в феврале.На место выехал прокурор города Денис Андреев, его ведомство начало проверку. Эвакуированных людей временно разместили в химкинской школе №16.

химки

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, химки, происшествия