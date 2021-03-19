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В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
В Химках прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщили экстренные службы. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:49
2021-03-19T10:49
2021-03-19T15:07
взрыв в жилом доме в химках
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Химках прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщили экстренные службы. По предварительным данным, погибли мужчина и двое детей, еще четыре человека пострадали.Инцидент произошел в девятиэтажке, от взрыва частично обрушились межкомнатные перекрытия, загорелись две квартиры. Причиной мог стать бытовой газ.Пожар потушили. От системы газоснабжения временно отключили 36 квартир, сообщили РИА Новости в региональном Минэнерго.Источник в экстренных службах рассказал агентству, что газовое оборудование в этом доме проверяли в феврале.На место выехал прокурор города Денис Андреев, его ведомство начало проверку. Эвакуированных людей временно разместили в химкинской школе №16.
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взрыв в жилом доме в химках, химки, происшествия
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
В Химках
прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщили экстренные службы.
По предварительным данным, погибли мужчина и двое детей, еще четыре человека пострадали.
Инцидент произошел в девятиэтажке, от взрыва частично обрушились межкомнатные перекрытия, загорелись две квартиры. Причиной мог стать бытовой газ.
Пожар потушили. От системы газоснабжения временно отключили 36 квартир, сообщили РИА Новости в региональном Минэнерго.
Источник в экстренных службах рассказал агентству, что газовое оборудование в этом доме проверяли в феврале.
На место выехал прокурор города Денис Андреев, его ведомство начало проверку.
Эвакуированных людей временно разместили в химкинской школе №16.