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Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США
Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США
Президент США Джо Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T00:49
2021-03-19T00:49
2021-03-19T01:11
камала харрис
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в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис, сообщает телеканал Fox News."Когда президент Харрис и я…", - сказал глава Белого дома, рассказывая об успехах кампании по вакцинации. Подобные оговорки Байден допускал и ранее, отмечает телеканал.В сентябре, еще до победы на выборах сама Харрис, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".Тогда опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что оговорка Харрис подтверждает слухи о недееспособности Байдена.В случае если 78-летний Байден досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.
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камала харрис, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис
, сообщает телеканал Fox News
.
"Когда президент Харрис и я…", - сказал глава Белого дома, рассказывая об успехах кампании по вакцинации. Подобные оговорки Байден допускал и ранее, отмечает телеканал.
В сентябре, еще до победы на выборах сама Харрис, озвучивая планы будущей администрации президента США
в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".
Тогда опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что оговорка Харрис подтверждает слухи о недееспособности Байдена.
В случае если 78-летний Байден досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.