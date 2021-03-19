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Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США

Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США

Президент США Джо Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T00:49

2021-03-19T00:49

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камала харрис

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис, сообщает телеканал Fox News."Когда президент Харрис и я…", - сказал глава Белого дома, рассказывая об успехах кампании по вакцинации. Подобные оговорки Байден допускал и ранее, отмечает телеканал.В сентябре, еще до победы на выборах сама Харрис, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".Тогда опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что оговорка Харрис подтверждает слухи о недееспособности Байдена.В случае если 78-летний Байден досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, джо байден, сша, в мире