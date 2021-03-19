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Защита Арми Хаммера назвала возмутительным его обвинение в изнасиловании
Защита Арми Хаммера назвала возмутительным его обвинение в изнасиловании
Адвокаты американского актера Арми Хаммера назвали выдвинутые против него обвинения в изнасиловании "возмутительными" и заявили, что все сексуальные связи... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:47
2021-03-19T16:47
2021-03-19T16:47
культура
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Адвокаты американского актера Арми Хаммера назвали выдвинутые против него обвинения в изнасиловании "возмутительными" и заявили, что все сексуальные связи Хаммера происходили по взаимному согласию, сообщает издание Independent.На пресс-конференции в четверг 24-летняя обвинительница Эффи Ангелова сообщила, что познакомилась с Хаммером в социальной сети Facebook и встречалась с ним с 2016 по 2020 год. По словам Ангеловой, инцидент произошел в 2017 году, когда "Арми Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов". В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что расследование по данному делу было начато еще 3 февраля и все еще продолжается.По словам адвоката Хаммера Эндрю Бретллера, предоставленные женщиной скриншоты переписки с Хаммером "опровергают ее собственные возмутительные обвинения".Он отметил, что Хаммер всегда состоял в отношениях, которые происходили "по взаимному согласию, были взаимно обговоренные и с взаимным участием".В середине января Хаммер отказался от съемок в фильме Shotgun Wedding ("Брак под дулом дробовика"), где его партнершей по фильму должна была стать Дженнифер Лопес, из-за скандала с попавшими в сеть личными сообщениями на тему секса и каннибализма, якобы написанными актером.Арми Хаммер наиболее известен ролями в фильмах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Белоснежка: Месть гномов" Тарсема Сингха, "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.
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стиль жизни, дэвид финчер, дженнифер лопес, лос-анджелес
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Адвокаты американского актера Арми Хаммера назвали выдвинутые против него обвинения в изнасиловании "возмутительными" и заявили, что все сексуальные связи Хаммера происходили по взаимному согласию, сообщает издание Independent.
На пресс-конференции в четверг 24-летняя обвинительница Эффи Ангелова сообщила, что познакомилась с Хаммером в социальной сети Facebook и встречалась с ним с 2016 по 2020 год. По словам Ангеловой, инцидент произошел в 2017 году, когда "Арми Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов". В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что расследование по данному делу было начато еще 3 февраля и все еще продолжается.
По словам адвоката Хаммера Эндрю Бретллера, предоставленные женщиной скриншоты переписки с Хаммером "опровергают ее собственные возмутительные обвинения".
"Хаммер никогда не намеревался поставить в неловкое положение или разоблачить фетиши (женщины) или извращенные сексуальные желания, но теперь она перевела этот вопрос на другой уровень, наняв адвоката для проведения публичной пресс-конференции. Поскольку правда на его стороне, господин Хаммер приветствует возможность восстановить истинное положение вещей", — заявил адвокат.
Он отметил, что Хаммер всегда состоял в отношениях, которые происходили "по взаимному согласию, были взаимно обговоренные и с взаимным участием".
В середине января Хаммер отказался от съемок в фильме Shotgun Wedding ("Брак под дулом дробовика"), где его партнершей по фильму должна была стать Дженнифер Лопес, из-за скандала с попавшими в сеть личными сообщениями на тему секса и каннибализма, якобы написанными актером.
Арми Хаммер наиболее известен ролями в фильмах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Белоснежка: Месть гномов" Тарсема Сингха, "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.