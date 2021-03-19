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Защита Арми Хаммера назвала возмутительным его обвинение в изнасиловании

Защита Арми Хаммера назвала возмутительным его обвинение в изнасиловании

Адвокаты американского актера Арми Хаммера назвали выдвинутые против него обвинения в изнасиловании "возмутительными" и заявили, что все сексуальные связи... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:47

2021-03-19T16:47

2021-03-19T16:47

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дэвид финчер

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Адвокаты американского актера Арми Хаммера назвали выдвинутые против него обвинения в изнасиловании "возмутительными" и заявили, что все сексуальные связи Хаммера происходили по взаимному согласию, сообщает издание Independent.На пресс-конференции в четверг 24-летняя обвинительница Эффи Ангелова сообщила, что познакомилась с Хаммером в социальной сети Facebook и встречалась с ним с 2016 по 2020 год. По словам Ангеловой, инцидент произошел в 2017 году, когда "Арми Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов". В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что расследование по данному делу было начато еще 3 февраля и все еще продолжается.По словам адвоката Хаммера Эндрю Бретллера, предоставленные женщиной скриншоты переписки с Хаммером "опровергают ее собственные возмутительные обвинения".Он отметил, что Хаммер всегда состоял в отношениях, которые происходили "по взаимному согласию, были взаимно обговоренные и с взаимным участием".В середине января Хаммер отказался от съемок в фильме Shotgun Wedding ("Брак под дулом дробовика"), где его партнершей по фильму должна была стать Дженнифер Лопес, из-за скандала с попавшими в сеть личными сообщениями на тему секса и каннибализма, якобы написанными актером.Арми Хаммер наиболее известен ролями в фильмах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Белоснежка: Месть гномов" Тарсема Сингха, "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

https://ria.ru/20210318/besson-1601760951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, дэвид финчер, дженнифер лопес, лос-анджелес