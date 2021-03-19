https://ria.ru/20210319/keshbek-1601875203.html

Эксперты рассказали, какие курорты выиграют от программы кешбэка

Эксперты рассказали, какие курорты выиграют от программы кешбэка

По мнению экспертов, программа туристического кешбэка, продленная Ростуризмом, повысит рост продаж путевок по России на 40 процентов, при этом больше всего... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:27

2021-03-19T11:27

2021-03-19T11:27

туризм

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика крым

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571968822_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_07c392f0fce9815d2768b804bbc0e6c9.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. По мнению экспертов, программа туристического кешбэка, продленная Ростуризмом, повысит рост продаж путевок по России на 40 процентов, при этом больше всего выиграют курорты Крыма, сообщает Travelata.ru. Такие прогнозы дают специалисты онлайн-сервиса по поиску и покупке туров на основе сравнения данных прошлых и текущих бронирований. Предыдущая акция повысила объем продаж туров по России в ноябре 2020 года на 60 процентов по сравнению с октябрем 2020. В этот раз специалисты компании рассчитывают на прирост в 30–40 процентов по сравнению с докризисным 2019 годом. Прошлый этап акции пришелся на конец года, поэтому Краснодарский край, очевидно, был более популярным, поскольку славится своими горнолыжными курортами. В этот раз, учитывая, что можно будет выбрать туры и на майские праздники, и на начало лета, а также по результатам анализа покупок туристов в 2021 году, ожидается увеличение доли бронирований курортов Крыма.Средний чек за туры, приобретенные по программе кешбэка в осенний период действия акции в 2020 году, составил чуть более 29 тысяч рублей, а средняя сумма возврата — чуть менее шести тысяч рублей. В данный момент средний чек на бронирование туров по России, приобретенных в 2021 году до старта программы кешбэка, составляет 39 тысяч рублей.Большинство туров по программе кешбэка осенью 2020 года были забронированы в отели категории "три звезды" — 66 процентов. На втором месте по популярности оказались "четверки", на третьем месте — пансионаты и санатории.Вне программы кешбэка в 2021 году большинство забронированных организованными туристами отелей в России также оказались уровня "три звезды", но их доля составила — 72 процента. Ожидается, что по акции вырастет интерес к гостиницам более высокой категории. "Условие, предусматривающее кешбэк в размере 20 процентов, а также более мягкие ограничения на параметры бронирования будут, безусловно, хорошим стимулом для покупки туров именно по России, — говорит Олег Козырев, директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров. — Кроме того, акция действует частично и в высокий сезон, поэтому она точно должна принести хороший рост продаж".

https://ria.ru/20210318/keshbek-1601856892.html

https://ria.ru/20210316/keshbek-1601493616.html

республика крым

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, краснодарский край