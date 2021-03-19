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Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
В Одессе на 77-м году жизни умер актер Александр Казимиров, об этом сообщил в своем Facebook его коллега Юрий Ющенко. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T02:49
2021-03-19T02:49
2021-03-19T02:54
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Одессе на 77-м году жизни умер актер Александр Казимиров, об этом сообщил в своем Facebook его коллега Юрий Ющенко.Артиста не стало еще 13 марта, причина его смерти не раскрывается.Казимиров родился в 1944 году в Одессе, в 1966 году он окончил Одесское театрально-художественное училище, работал в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.За свою карьеру артист снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, включая "Приключения Электроника", "Ликвидация", "По следам капитана Гранта" и другие.
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одесса, в мире
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости.
В Одессе
на 77-м году жизни умер актер Александр Казимиров, об этом сообщил в своем Facebook
его коллега Юрий Ющенко.
Артиста не стало еще 13 марта, причина его смерти не раскрывается.
Казимиров родился в 1944 году в Одессе, в 1966 году он окончил Одесское театрально-художественное училище, работал в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.
За свою карьеру артист снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, включая "Приключения Электроника", "Ликвидация", "По следам капитана Гранта" и другие.