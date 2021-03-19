https://ria.ru/20210319/kazimirov-1601908993.html

Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров

Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров

В Одессе на 77-м году жизни умер актер Александр Казимиров, об этом сообщил в своем Facebook его коллега Юрий Ющенко. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T02:49

2021-03-19T02:49

2021-03-19T02:54

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Одессе на 77-м году жизни умер актер Александр Казимиров, об этом сообщил в своем Facebook его коллега Юрий Ющенко.Артиста не стало еще 13 марта, причина его смерти не раскрывается.Казимиров родился в 1944 году в Одессе, в 1966 году он окончил Одесское театрально-художественное училище, работал в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.За свою карьеру артист снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, включая "Приключения Электроника", "Ликвидация", "По следам капитана Гранта" и другие.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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