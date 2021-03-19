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Бывший премьер Украины опубликовал "американскую" карту Донбасса
Бывший премьер Украины опубликовал "американскую" карту Донбасса
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выложил на своей странице в твиттере карту боевых действий в Донбассе, составленную, по его словам, американскими... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:14
2021-03-19T14:11
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
николай азаров (политик)
минск
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выложил на своей странице в твиттере карту боевых действий в Донбассе, составленную, по его словам, американскими специалистами.На изображении представлена оценка численности группировок войск обеих сторон конфликта в регионе на сентябрь 2020 года."Взгляд на конфликт из США", — прокомментировал Азаров публикацию.Судя по карте, американские специалисты исходят из того, что Украина прошлой осенью располагала контингентом в 95 тысяч человек, а войска ДНР и ЛНР насчитывали 34 тысячи бойцов. При этом количество военной техники у ВСУ оценили в 450 танков и 230 установок ракетных систем залпового огня, а со стороны Донбасса насчитали 650 танков и 260 РСЗО соответственно.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, в котором видны эшелоны с военной техникой.
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донецкая народная республика
минск
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, николай азаров (политик), минск, в мире

Бывший премьер Украины опубликовал "американскую" карту Донбасса

13:14 19.03.2021 (обновлено: 14:11 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выложил на своей странице в твиттере карту боевых действий в Донбассе, составленную, по его словам, американскими специалистами.
На изображении представлена оценка численности группировок войск обеих сторон конфликта в регионе на сентябрь 2020 года.
"Взгляд на конфликт из США", — прокомментировал Азаров публикацию.
Судя по карте, американские специалисты исходят из того, что Украина прошлой осенью располагала контингентом в 95 тысяч человек, а войска ДНР и ЛНР насчитывали 34 тысячи бойцов. При этом количество военной техники у ВСУ оценили в 450 танков и 230 установок ракетных систем залпового огня, а со стороны Донбасса насчитали 650 танков и 260 РСЗО соответственно.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, в котором видны эшелоны с военной техникой.
Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНиколай Азаров (политик)МинскВ мире
 
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