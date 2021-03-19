https://ria.ru/20210319/karta-1601967299.html

Бывший премьер Украины опубликовал "американскую" карту Донбасса

Бывший премьер Украины опубликовал "американскую" карту Донбасса

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выложил на своей странице в твиттере карту боевых действий в Донбассе, составленную, по его словам, американскими... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:14

2021-03-19T13:14

2021-03-19T14:11

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

николай азаров (политик)

минск

в мире

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выложил на своей странице в твиттере карту боевых действий в Донбассе, составленную, по его словам, американскими специалистами.На изображении представлена оценка численности группировок войск обеих сторон конфликта в регионе на сентябрь 2020 года."Взгляд на конфликт из США", — прокомментировал Азаров публикацию.Судя по карте, американские специалисты исходят из того, что Украина прошлой осенью располагала контингентом в 95 тысяч человек, а войска ДНР и ЛНР насчитывали 34 тысячи бойцов. При этом количество военной техники у ВСУ оценили в 450 танков и 230 установок ракетных систем залпового огня, а со стороны Донбасса насчитали 650 танков и 260 РСЗО соответственно.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, в котором видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210318/kiev-1601822506.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, николай азаров (политик), минск, в мире