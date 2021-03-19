https://ria.ru/20210319/kapremont-1602046946.html
Около 2 тысяч домов включены в программу капремонта 2021 года в Москве
Около 2 тысяч домов включены в программу капремонта 2021 года в Москве
Около 2 тысяч домов в Москве включены в программу капитального ремонта 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:57
2021-03-19T18:57
2021-03-19T18:57
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петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около 2 тысяч домов в Москве включены в программу капитального ремонта 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Около 2 тысяч домов включены у нас в программу капитального ремонта текущего года. И достаточно большое количество рабочих-ремонтников работает на жилом фонде. Примерно около 40 тысяч человек в летний пиковый период работает на ремонте жилого фонда", - сообщил Бирюков в интервью "Москве 24".Заммэра рассказал, что всего в программе 28 тысяч многоквартирных домов. По его данным, за период с 2011 года было заменено 38 тысяч лифтов, и на сегодняшний день в столице нет лифтов, которые бы эксплуатировались более 25 лет.
https://realty.ria.ru/20210217/remont-1597703207.html
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петр бирюков, москва, общество