Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210319/kapremont-1602046946.html
Около 2 тысяч домов включены в программу капремонта 2021 года в Москве
Около 2 тысяч домов включены в программу капремонта 2021 года в Москве
Около 2 тысяч домов в Москве включены в программу капитального ремонта 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:57
2021-03-19T18:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599390633_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_65b606a7966aa912afa20f8ec71b0740.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около 2 тысяч домов в Москве включены в программу капитального ремонта 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Около 2 тысяч домов включены у нас в программу капитального ремонта текущего года. И достаточно большое количество рабочих-ремонтников работает на жилом фонде. Примерно около 40 тысяч человек в летний пиковый период работает на ремонте жилого фонда", - сообщил Бирюков в интервью "Москве 24".Заммэра рассказал, что всего в программе 28 тысяч многоквартирных домов. По его данным, за период с 2011 года было заменено 38 тысяч лифтов, и на сегодняшний день в столице нет лифтов, которые бы эксплуатировались более 25 лет.
https://realty.ria.ru/20210217/remont-1597703207.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599390633_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65450aea8a1a4b431356e8e7a6dd56f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва, общество

Около 2 тысяч домов включены в программу капремонта 2021 года в Москве

18:57 19.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабочие проводят ремонт жилого дома в московском районе Капотня
Рабочие проводят ремонт жилого дома в московском районе Капотня - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около 2 тысяч домов в Москве включены в программу капитального ремонта 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Около 2 тысяч домов включены у нас в программу капитального ремонта текущего года. И достаточно большое количество рабочих-ремонтников работает на жилом фонде. Примерно около 40 тысяч человек в летний пиковый период работает на ремонте жилого фонда", - сообщил Бирюков в интервью "Москве 24".
Заммэра рассказал, что всего в программе 28 тысяч многоквартирных домов. По его данным, за период с 2011 года было заменено 38 тысяч лифтов, и на сегодняшний день в столице нет лифтов, которые бы эксплуатировались более 25 лет.
"Ремонт жилого фонда идет круглый год. Зимой мы ремонтировали то, что не мешает жителям, не заходя в квартиры: мы делаем транзиты по подвальным помещениям, по чердачным помещениям. А летний период особый. В летний период мы занимаемся ремонтом жилого фонда", - добавил он.
Женщина в маске на улице Большая Якиманка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 10:05Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве в 22 жилых домах-памятниках проведут капремонт с реставрацией
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния