IТ-компании попросили сделать встречи бизнеса и власти регулярными
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Представители IT-компаний по итогам совещания, на котором обсуждался "второй пакет" мер поддержки отрасли, попросили вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сделать встречи бизнеса и власти регулярными, сообщает аппарат вице-премьера.
Накануне Чернышенко провел встречу с представителями отрасли, в ходе которой компании предложили меры по "второму пакету" поддержки сферы IT, которые, по их мнению, должны быть реализованы.
"На заседании представители ИТ-отрасли обсуждали второй пакет мер поддержки. Встреча прошла конструктивно, особенно интересной показалась визуализация мер – 64 предложения, сведенные в графическую систему. Пока остается под вопросом, что из предложенных инициатив будет утверждено, но ощущения от встречи положительные", - прокомментировала президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.
По словам директора ассоциации АПКИТ, председателя Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николая Комлева, в ходе подготовки мер поддержки IТ-отрасли были сформированы рабочие группы из представителей бизнеса. В свою очередь, в Минцифры РФ взяли на себя работу по согласованию предложений с ФОИВами.
"Такая современная форма работы и редкая открытость представителей государства позволили за короткий период выйти на интересный результат... Мы с коллегами из отрасли предложили бы проводить такие встречи регулярно", - заключил Комлев. Директор директор "1С" Борис Нуралиев отметил позитивный эффект от такого взаимодействия, в результате которого быстрее принимаются важные решения и учитывается мнение представителей индустрии.
В аппарате Чернышенко подтвердили значимость таких встреч для выстраивания эффективного диалога по ключевым вопросам цифрового развития в стране и пообещали проводить такие встречи еще. "Диалог важен не только для бизнеса, но и для правительства с целью получения своевременной обратной связи от ИТ-отрасли по принимаемым решениям", - резюмировали там.