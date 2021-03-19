https://ria.ru/20210319/it-1602058517.html

IТ-компании попросили сделать встречи бизнеса и власти регулярными

IТ-компании попросили сделать встречи бизнеса и власти регулярными

Представители IT-компаний по итогам совещания, на котором обсуждался "второй пакет" мер поддержки отрасли, попросили вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сделать РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:00

2021-03-19T20:00

2021-03-19T20:00

дмитрий чернышенко

1с

торгово-промышленная палата рф

наталья касперская

infowatch

технологии

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Представители IT-компаний по итогам совещания, на котором обсуждался "второй пакет" мер поддержки отрасли, попросили вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сделать встречи бизнеса и власти регулярными, сообщает аппарат вице-премьера.Накануне Чернышенко провел встречу с представителями отрасли, в ходе которой компании предложили меры по "второму пакету" поддержки сферы IT, которые, по их мнению, должны быть реализованы."На заседании представители ИТ-отрасли обсуждали второй пакет мер поддержки. Встреча прошла конструктивно, особенно интересной показалась визуализация мер – 64 предложения, сведенные в графическую систему. Пока остается под вопросом, что из предложенных инициатив будет утверждено, но ощущения от встречи положительные", - прокомментировала президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.По словам директора ассоциации АПКИТ, председателя Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николая Комлева, в ходе подготовки мер поддержки IТ-отрасли были сформированы рабочие группы из представителей бизнеса. В свою очередь, в Минцифры РФ взяли на себя работу по согласованию предложений с ФОИВами.В аппарате Чернышенко подтвердили значимость таких встреч для выстраивания эффективного диалога по ключевым вопросам цифрового развития в стране и пообещали проводить такие встречи еще. "Диалог важен не только для бизнеса, но и для правительства с целью получения своевременной обратной связи от ИТ-отрасли по принимаемым решениям", - резюмировали там.

https://ria.ru/20210315/proverka-1601198398.html

https://ria.ru/20210312/zdravookhranenie-1600940910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, 1с , торгово-промышленная палата рф, наталья касперская, infowatch, технологии, экономика