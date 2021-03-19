https://ria.ru/20210319/ispaniya-1601943987.html

Эксперты рассказали, когда россияне смогут посетить Испанию

Эксперты рассказали, когда россияне смогут посетить Испанию

Есть надежда, что российские туристы смогут поехать в испанскую Каталонию в августе-сентябре, сказал РИА Новости представитель Каталонского агентства по туризму РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:26

2021-03-19T12:26

2021-03-19T12:26

вакцинация

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Есть надежда, что российские туристы смогут поехать в испанскую Каталонию в августе-сентябре, сказал РИА Новости представитель Каталонского агентства по туризму в РФ Михаил Сидоров."Пандемия сейчас продолжается, ситуация то улучшается, то опять назад откатывается, но если какие-то осторожные прогнозы строить, то, возможно, август-сентябрь еще может с точки зрения относительно полноценного туристического сезона случиться", — сказал он.По его словам, если вакцинация в странах ЕС и в России пройдет успешно, то, возможно, в конце летнего сезона российские туристы смогут посетить испанские курорты.В 2019 году Испания приняла более одного миллиона гостей из РФ, которые потратили в Каталонии более одного миллиона евро.

https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html

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2021

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вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, каталония, испания