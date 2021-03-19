https://ria.ru/20210319/intervyu-1602051480.html

Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента

Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента

Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента и грозит, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:13

2021-03-19T19:13

2021-03-19T20:11

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rt france

телеканал rt

марин ле пен

франция

в мире

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента и грозит, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова."Интервью с евродепутатом от партии Марин Ле Пен было удалено с расплывчатой формулировкой "из-за нарушения стандартов сообщества Facebook", — рассказала Федорова в своем Telegram-канале. По ее словам, администрация Facebook угрожает полностью заблокировать аккаунт вещателя.Как рассказала Федорова, в разговоре с ведущей Ле Пен "прокомментировала планы Министерства внутренних дел по роспуску ультраправого движения Génération identitaire, которое выступает против иммигрантов во Франции". Запись интервью по-прежнему доступна на YouTube и в Twitter.Главред RT France подчеркнула, что аналогичные интервью других каналов остаются в открытом доступе, в том числе на Facebook. Федорова сообщила, что вещатель подал апелляцию и ожидает "получить от Facebook разъяснения".Как ранее заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, Instagram удалил один из ее постов. Она считает, что иностранные соцсети должны быть закрыты в России.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства. В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру в отношении российских СМИ.

https://ria.ru/20201201/ataki-1587165702.html

https://ria.ru/20210316/pentagon-1601527138.html

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