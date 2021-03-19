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Медиавойны
https://ria.ru/20210319/intervyu-1602051480.html
Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента
Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента
Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента и грозит, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:13
2021-03-19T20:11
медиавойны
rt france
телеканал rt
марин ле пен
франция
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента и грозит, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова."Интервью с евродепутатом от партии Марин Ле Пен было удалено с расплывчатой формулировкой "из-за нарушения стандартов сообщества Facebook", — рассказала Федорова в своем Telegram-канале. По ее словам, администрация Facebook угрожает полностью заблокировать аккаунт вещателя.Как рассказала Федорова, в разговоре с ведущей Ле Пен "прокомментировала планы Министерства внутренних дел по роспуску ультраправого движения Génération identitaire, которое выступает против иммигрантов во Франции". Запись интервью по-прежнему доступна на YouTube и в Twitter.Главред RT France подчеркнула, что аналогичные интервью других каналов остаются в открытом доступе, в том числе на Facebook. Федорова сообщила, что вещатель подал апелляцию и ожидает "получить от Facebook разъяснения".Как ранее заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, Instagram удалил один из ее постов. Она считает, что иностранные соцсети должны быть закрыты в России.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства. В конце декабря 2020 года президент России&nbsp;Владимир Путин&nbsp;подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру в отношении российских СМИ.
https://ria.ru/20201201/ataki-1587165702.html
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rt france, телеканал rt, марин ле пен, франция, в мире

Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента

19:13 19.03.2021 (обновлено: 20:11 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT France в Париже
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента и грозит, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова.
"Интервью с евродепутатом от партии Марин Ле Пен было удалено с расплывчатой формулировкой "из-за нарушения стандартов сообщества Facebook", — рассказала Федорова в своем Telegram-канале.
По ее словам, администрация Facebook угрожает полностью заблокировать аккаунт вещателя.
Как рассказала Федорова, в разговоре с ведущей Ле Пен "прокомментировала планы Министерства внутренних дел по роспуску ультраправого движения Génération identitaire, которое выступает против иммигрантов во Франции". Запись интервью по-прежнему доступна на YouTube и в Twitter.
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Главред RT France подчеркнула, что аналогичные интервью других каналов остаются в открытом доступе, в том числе на Facebook. Федорова сообщила, что вещатель подал апелляцию и ожидает "получить от Facebook разъяснения".
Как ранее заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, Instagram удалил один из ее постов. Она считает, что иностранные соцсети должны быть закрыты в России.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства. В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру в отношении российских СМИ.
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