https://ria.ru/20210319/inoagent-1601911600.html
Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
Депутат думы Владивостока от КПРФ Надежда Телелюева получит выговор за участие в форуме проекта "Объединенные демократы"* в Москве, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T05:07
2021-03-19T05:07
2021-03-19T05:07
кпрф
москва
владивосток
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8680fe7edd05a85b663119b8b639fe3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Депутат думы Владивостока от КПРФ Надежда Телелюева получит выговор за участие в форуме проекта "Объединенные демократы"* в Москве, сообщил РИА Новости первый секретарь приморского отделения партии, руководитель фракции в краевом парламенте Анатолий Долгачев.Ранее в московском главке МВД сообщили, что в отделение после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек. Отмечалось, что общественная организация пыталась провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм. Координатор проекта "Объединенные демократы" Анастасия Буракова сообщила РИА Новости, что на форум в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться опытом.По его словам, заседание бюро состоится в течение недели.*Проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург", признанной в России иностранным агентом
https://ria.ru/20210315/zaderzhaniya-1601232024.html
москва
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702078_839:373:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eef2909f1db60670d20ca898ce1189f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кпрф, москва, владивосток, политика
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости.
Депутат думы Владивостока
от КПРФ Надежда Телелюева получит выговор за участие в форуме проекта "Объединенные демократы"* в Москве
, сообщил РИА Новости первый секретарь приморского отделения партии, руководитель фракции в краевом парламенте Анатолий Долгачев.
Ранее в московском главке МВД сообщили, что в отделение после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек. Отмечалось, что общественная организация пыталась провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм. Координатор проекта "Объединенные демократы" Анастасия Буракова сообщила РИА Новости, что на форум в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться опытом.
"Надежда Георгиевна признала свою вину об участии в данном мероприятии, сказала, что не имела понятия, кто является организатором данного форума. И комиссия рекомендовала бюро крайкома принять решение о выговоре, учитывая, что она осознала, что совершила ошибку", - сказал Долгачев.
По его словам, заседание бюро состоится в течение недели.
*Проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург", признанной в России иностранным агентом