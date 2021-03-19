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Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента

Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента

Депутат думы Владивостока от КПРФ Надежда Телелюева получит выговор за участие в форуме проекта "Объединенные демократы"* в Москве, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T05:07

2021-03-19T05:07

2021-03-19T05:07

кпрф

москва

владивосток

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Депутат думы Владивостока от КПРФ Надежда Телелюева получит выговор за участие в форуме проекта "Объединенные демократы"* в Москве, сообщил РИА Новости первый секретарь приморского отделения партии, руководитель фракции в краевом парламенте Анатолий Долгачев.Ранее в московском главке МВД сообщили, что в отделение после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек. Отмечалось, что общественная организация пыталась провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм. Координатор проекта "Объединенные демократы" Анастасия Буракова сообщила РИА Новости, что на форум в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться опытом.По его словам, заседание бюро состоится в течение недели.*Проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург", признанной в России иностранным агентом

https://ria.ru/20210315/zaderzhaniya-1601232024.html

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кпрф, москва, владивосток, политика