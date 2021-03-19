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Грузинская оппозиция готовит протесты после провала соглашения с властями
Грузинская оппозиция готовит протесты после провала соглашения с властями
Представители оппозиции Грузии будут проводить масштабные гражданские протесты после того, как соглашение с руководством страны по выходу из политического... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T00:46
2021-03-19T00:46
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 19 мар - РИА Новости. Представители оппозиции Грузии будут проводить масштабные гражданские протесты после того, как соглашение с руководством страны по выходу из политического кризиса было провалено, заявил член партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили на брифинге.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после визита в Тбилиси в начале марта назначил шведского дипломата Кристиана Даниэльсона личным представителем для ведения посреднической миссии в Грузии по урегулированию внутриполитического кризиса в этой стране. Кризис начался после того, как оппозиция Грузии отказалась признавать итоги прошедших парламентских выборов и требовала назначения нового голосования. Первого марта по инициативе Мишеля, находившегося в то время в Грузии, впервые состоялась встреча представителей грузинского руководства и оппозиции для разрешения политического кризиса. После завершения встречи стороны сообщили о готовности продолжить переговоры. В последние дни в Грузии при посредничестве Даниэльсона проходили интенсивные переговоры власти и оппозиции. В ночь на пятницу дипломат сообщил на брифинге, что стороны не смогли достигнуть соглашения по большинству вопросов и он возвращается в Брюссель."Сегодня в очередной раз выяснилось, что "Грузинская мечта" не интересуется ни Грузией, ни ее гражданами, ни судьбой нашей страны, потому что "Грузинская мечта" в очередной раз закрыла дверь в Европу. Двумя основными вопросами, по которым не удалось достичь соглашения, были освобождение политических заключенных, освобождение Ники Мелиа, Георгия Руруа и прекращение политических преследований и досрочные выборы. Помимо международного давления, которое неизбежно будет усиливаться, гражданские протесты, которые все еще продолжаются, будут усиливаться и станут еще более интенсивными", - сказал Минашвили на брифинге.Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам по итогам переговоров, что срыв соглашения было целью оппозиции."В эти дни был прогресс, но, к сожалению, то, о чем мы говорили, было оправдано. Создается впечатление, что непринятие соглашения для оппозиции было самоцелью", - заявил Кобахидзе.
https://ria.ru/20210315/gruziya-1601398720.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210314/gruziya-1601154832.html
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грузия, в мире

Грузинская оппозиция готовит протесты после провала соглашения с властями

00:46 19.03.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники и сторонники оппозиционных партий в Грузии проводят манифестацию, направляясь к площади перед парламентом в Тбилиси
Участники и сторонники оппозиционных партий в Грузии проводят манифестацию, направляясь к площади перед парламентом в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 19 мар - РИА Новости. Представители оппозиции Грузии будут проводить масштабные гражданские протесты после того, как соглашение с руководством страны по выходу из политического кризиса было провалено, заявил член партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили на брифинге.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после визита в Тбилиси в начале марта назначил шведского дипломата Кристиана Даниэльсона личным представителем для ведения посреднической миссии в Грузии по урегулированию внутриполитического кризиса в этой стране. Кризис начался после того, как оппозиция Грузии отказалась признавать итоги прошедших парламентских выборов и требовала назначения нового голосования. Первого марта по инициативе Мишеля, находившегося в то время в Грузии, впервые состоялась встреча представителей грузинского руководства и оппозиции для разрешения политического кризиса. После завершения встречи стороны сообщили о готовности продолжить переговоры. В последние дни в Грузии при посредничестве Даниэльсона проходили интенсивные переговоры власти и оппозиции. В ночь на пятницу дипломат сообщил на брифинге, что стороны не смогли достигнуть соглашения по большинству вопросов и он возвращается в Брюссель.
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"Сегодня в очередной раз выяснилось, что "Грузинская мечта" не интересуется ни Грузией, ни ее гражданами, ни судьбой нашей страны, потому что "Грузинская мечта" в очередной раз закрыла дверь в Европу. Двумя основными вопросами, по которым не удалось достичь соглашения, были освобождение политических заключенных, освобождение Ники Мелиа, Георгия Руруа и прекращение политических преследований и досрочные выборы. Помимо международного давления, которое неизбежно будет усиливаться, гражданские протесты, которые все еще продолжаются, будут усиливаться и станут еще более интенсивными", - сказал Минашвили на брифинге.
Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам по итогам переговоров, что срыв соглашения было целью оппозиции.
"В эти дни был прогресс, но, к сожалению, то, о чем мы говорили, было оправдано. Создается впечатление, что непринятие соглашения для оппозиции было самоцелью", - заявил Кобахидзе.
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