Грузинская оппозиция готовит протесты после провала соглашения с властями
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники и сторонники оппозиционных партий в Грузии проводят манифестацию, направляясь к площади перед парламентом в Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
ТБИЛИСИ, 19 мар - РИА Новости. Представители оппозиции Грузии будут проводить масштабные гражданские протесты после того, как соглашение с руководством страны по выходу из политического кризиса было провалено, заявил член партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили на брифинге.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после визита в Тбилиси в начале марта назначил шведского дипломата Кристиана Даниэльсона личным представителем для ведения посреднической миссии в Грузии по урегулированию внутриполитического кризиса в этой стране. Кризис начался после того, как оппозиция Грузии отказалась признавать итоги прошедших парламентских выборов и требовала назначения нового голосования. Первого марта по инициативе Мишеля, находившегося в то время в Грузии, впервые состоялась встреча представителей грузинского руководства и оппозиции для разрешения политического кризиса. После завершения встречи стороны сообщили о готовности продолжить переговоры. В последние дни в Грузии при посредничестве Даниэльсона проходили интенсивные переговоры власти и оппозиции. В ночь на пятницу дипломат сообщил на брифинге, что стороны не смогли достигнуть соглашения по большинству вопросов и он возвращается в Брюссель.
"Сегодня в очередной раз выяснилось, что "Грузинская мечта" не интересуется ни Грузией, ни ее гражданами, ни судьбой нашей страны, потому что "Грузинская мечта" в очередной раз закрыла дверь в Европу. Двумя основными вопросами, по которым не удалось достичь соглашения, были освобождение политических заключенных, освобождение Ники Мелиа, Георгия Руруа и прекращение политических преследований и досрочные выборы. Помимо международного давления, которое неизбежно будет усиливаться, гражданские протесты, которые все еще продолжаются, будут усиливаться и станут еще более интенсивными", - сказал Минашвили на брифинге.
Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам по итогам переговоров, что срыв соглашения было целью оппозиции.
"В эти дни был прогресс, но, к сожалению, то, о чем мы говорили, было оправдано. Создается впечатление, что непринятие соглашения для оппозиции было самоцелью", - заявил Кобахидзе.