https://ria.ru/20210319/gruziya-1601905632.html

Грузинская оппозиция готовит протесты после провала соглашения с властями

Грузинская оппозиция готовит протесты после провала соглашения с властями

Представители оппозиции Грузии будут проводить масштабные гражданские протесты после того, как соглашение с руководством страны по выходу из политического... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T00:46

2021-03-19T00:46

2021-03-19T00:46

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599224485_0:298:3110:2047_1920x0_80_0_0_8ad3f0add14900673fd2c30294cf3898.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар - РИА Новости. Представители оппозиции Грузии будут проводить масштабные гражданские протесты после того, как соглашение с руководством страны по выходу из политического кризиса было провалено, заявил член партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили на брифинге.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после визита в Тбилиси в начале марта назначил шведского дипломата Кристиана Даниэльсона личным представителем для ведения посреднической миссии в Грузии по урегулированию внутриполитического кризиса в этой стране. Кризис начался после того, как оппозиция Грузии отказалась признавать итоги прошедших парламентских выборов и требовала назначения нового голосования. Первого марта по инициативе Мишеля, находившегося в то время в Грузии, впервые состоялась встреча представителей грузинского руководства и оппозиции для разрешения политического кризиса. После завершения встречи стороны сообщили о готовности продолжить переговоры. В последние дни в Грузии при посредничестве Даниэльсона проходили интенсивные переговоры власти и оппозиции. В ночь на пятницу дипломат сообщил на брифинге, что стороны не смогли достигнуть соглашения по большинству вопросов и он возвращается в Брюссель."Сегодня в очередной раз выяснилось, что "Грузинская мечта" не интересуется ни Грузией, ни ее гражданами, ни судьбой нашей страны, потому что "Грузинская мечта" в очередной раз закрыла дверь в Европу. Двумя основными вопросами, по которым не удалось достичь соглашения, были освобождение политических заключенных, освобождение Ники Мелиа, Георгия Руруа и прекращение политических преследований и досрочные выборы. Помимо международного давления, которое неизбежно будет усиливаться, гражданские протесты, которые все еще продолжаются, будут усиливаться и станут еще более интенсивными", - сказал Минашвили на брифинге.Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам по итогам переговоров, что срыв соглашения было целью оппозиции."В эти дни был прогресс, но, к сожалению, то, о чем мы говорили, было оправдано. Создается впечатление, что непринятие соглашения для оппозиции было самоцелью", - заявил Кобахидзе.

https://ria.ru/20210315/gruziya-1601398720.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/gruziya-1601154832.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, в мире