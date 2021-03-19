https://ria.ru/20210319/grodno-1601970137.html

Танцевавший перед милицией в Гродно панк получил 1,5 года лишения свободы

Танцевавший перед милицией в Гродно панк получил 1,5 года лишения свободы

Лидер уличной панк-группы Mister X из белорусского Гродно Игорь Банцер, станцевавший перед машиной милиции в розовых шортах и снявший их, приговорен судом за... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:26

2021-03-19T13:26

2021-03-19T13:26

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Лидер уличной панк-группы Mister X из белорусского Гродно Игорь Банцер, станцевавший перед машиной милиции в розовых шортах и снявший их, приговорен судом за хулиганство к 1,5 года лишения свободы с направлением в учреждение открытого типа, сообщил в пятницу не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна"."Суд Ленинского района Гродно 19 марта вынес приговор по уголовному делу музыканта и шоумена Игоря Банцера:… полтора года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа", - говорится в сообщении на сайте центра.Согласно сообщению, мужчина, который в прошлом году трижды отбывал административный арест за участие в несанкционированных митингах и один раз получил за это штраф, обвинялся в хулиганстве. Речь идет об инциденте в ночь с 4 на 5 сентября, когда музыкант, увидев милицейскую машину, станцевал перед ней в розовых шортах, а потом снял их с себя.В сообщении отмечается, что Банцер называет это перфомансом. Музыкант был задержан 20 октября и с тех пор находился под стражей, с началом суда 3 марта объявил о сухой голодовке, говорится в сообщении. Он признан правозащитниками политическим заключенным.По данным правозащитников, суд засчитал ему отбытый под стражей срок в счет наказания как день за два. Музыкант был освобожден из-под стражи в зале суда, останется на свободе до момента направления в исправительное учреждение открытого типа.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210128/tiktoker-1594881526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, гродно, белоруссия, в мире