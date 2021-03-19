https://ria.ru/20210319/gosduma-1601985612.html

Журналист Максим Шевченко будет баллотироваться в Госдуму

Журналист Максим Шевченко будет баллотироваться в Госдуму

Журналист и политический деятель Максим Шевченко заявил РИА Новости о намерении баллотироваться в Госдуму самовыдвиженцем. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:29

2021-03-19T14:29

2021-03-19T14:37

госдума рф

максим шевченко

москва

политика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Журналист и политический деятель Максим Шевченко заявил РИА Новости о намерении баллотироваться в Госдуму самовыдвиженцем."На данный момент самовыдвиженцем (выдвигаться в Госдуму), 208 округ (центральный округ Москвы)", - сказал Шевченко.Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.

https://ria.ru/20210216/shevchenko-1597705332.html

москва

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2021

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госдума рф, максим шевченко, москва, политика