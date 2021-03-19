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Журналист Максим Шевченко будет баллотироваться в Госдуму
Журналист Максим Шевченко будет баллотироваться в Госдуму
Журналист и политический деятель Максим Шевченко заявил РИА Новости о намерении баллотироваться в Госдуму самовыдвиженцем. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:29
2021-03-19T14:29
2021-03-19T14:37
госдума рф
максим шевченко
москва
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Журналист и политический деятель Максим Шевченко заявил РИА Новости о намерении баллотироваться в Госдуму самовыдвиженцем."На данный момент самовыдвиженцем (выдвигаться в Госдуму), 208 округ (центральный округ Москвы)", - сказал Шевченко.Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.
https://ria.ru/20210216/shevchenko-1597705332.html
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