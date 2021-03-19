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Журналист Максим Шевченко будет баллотироваться в Госдуму
Журналист Максим Шевченко будет баллотироваться в Госдуму
Журналист и политический деятель Максим Шевченко заявил РИА Новости о намерении баллотироваться в Госдуму самовыдвиженцем. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:29
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госдума рф
максим шевченко
москва
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Журналист и политический деятель Максим Шевченко заявил РИА Новости о намерении баллотироваться в Госдуму самовыдвиженцем."На данный момент самовыдвиженцем (выдвигаться в Госдуму), 208 округ (центральный округ Москвы)", - сказал Шевченко.Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.
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госдума рф, максим шевченко, москва, политика

Журналист Максим Шевченко будет баллотироваться в Госдуму

14:29 19.03.2021 (обновлено: 14:37 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийский журналист, член Совета по правам человека при президенте России Максим Шевченко
Российский журналист, член Совета по правам человека при президенте России Максим Шевченко - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Журналист и политический деятель Максим Шевченко заявил РИА Новости о намерении баллотироваться в Госдуму самовыдвиженцем.
"На данный момент самовыдвиженцем (выдвигаться в Госдуму), 208 округ (центральный округ Москвы)", - сказал Шевченко.
Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.
Журналист, член СПЧ при президенте РФ Максим Шевченко на общероссийском съезде движения Левый фронт в Москве. 3 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 15:43
Суд отказал Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Шевченко
 
Госдума РФМаксим ШевченкоМоскваПолитика
 
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