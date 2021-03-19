https://ria.ru/20210319/getto-1602052329.html

Депутат Рады заявила о превращении Украины в "ковидное гетто"

Депутат Рады заявила о превращении Украины в "ковидное гетто"

Депутат Ольга Стефанишина заявила о превращении Украины в "ковидное гетто". Об этом она сказала на пленарном заседании Верховной рады. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:22

2021-03-19T19:22

2021-03-19T19:44

коронавирус covid-19

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Депутат Ольга Стефанишина заявила о превращении Украины в "ковидное гетто". Об этом она сказала на пленарном заседании Верховной рады.Стефанишина привела в пример другие страны, где благодаря вакцинации постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией. В то же самое время на Украине закрывают города на карантин.Депутат отметила, что страна находится на предпоследнем месте в Европе по вакцинации населения. Она уточнила, что только 17 марта на Украине погибли 262 человека из-за коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая обстановка в стране остается непростой. Ранее мэр Киева сообщил об ужесточении карантина в городе с 20 марта. Локдаун в столице Украины продлится три недели. Такие меры связаны с резким ростом случаев заражения COVID-19. От инфекции в стране умерли уже более 29 тысяч человек с начала возникновения эпидемии.

https://ria.ru/20210304/shtamm-1599918763.html

украина

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2021

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коронавирус covid-19, верховная рада украины, украина