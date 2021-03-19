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Депутат Рады заявила о превращении Украины в "ковидное гетто"
Депутат Рады заявила о превращении Украины в "ковидное гетто"
Депутат Ольга Стефанишина заявила о превращении Украины в "ковидное гетто". Об этом она сказала на пленарном заседании Верховной рады. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:22
2021-03-19T19:44
коронавирус covid-19
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Депутат Ольга Стефанишина заявила о превращении Украины в "ковидное гетто". Об этом она сказала на пленарном заседании Верховной рады.Стефанишина привела в пример другие страны, где благодаря вакцинации постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией. В то же самое время на Украине закрывают города на карантин.Депутат отметила, что страна находится на предпоследнем месте в Европе по вакцинации населения. Она уточнила, что только 17 марта на Украине погибли 262 человека из-за коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая обстановка в стране остается непростой. Ранее мэр Киева сообщил об ужесточении карантина в городе с 20 марта. Локдаун в столице Украины продлится три недели. Такие меры связаны с резким ростом случаев заражения COVID-19. От инфекции в стране умерли уже более 29 тысяч человек с начала возникновения эпидемии.
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коронавирус covid-19, верховная рада украины, украина

Депутат Рады заявила о превращении Украины в "ковидное гетто"

19:22 19.03.2021 (обновлено: 19:44 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМалолюдная улица Институтская в Киеве
Малолюдная улица Институтская в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Депутат Ольга Стефанишина заявила о превращении Украины в "ковидное гетто". Об этом она сказала на пленарном заседании Верховной рады.
Стефанишина привела в пример другие страны, где благодаря вакцинации постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией. В то же самое время на Украине закрывают города на карантин.
"Потому что правительства тех стран позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто", — обратилась она к министру здравоохранения.
Депутат отметила, что страна находится на предпоследнем месте в Европе по вакцинации населения. Она уточнила, что только 17 марта на Украине погибли 262 человека из-за коронавирусной инфекции.
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Эпидемиологическая обстановка в стране остается непростой. Ранее мэр Киева сообщил об ужесточении карантина в городе с 20 марта. Локдаун в столице Украины продлится три недели. Такие меры связаны с резким ростом случаев заражения COVID-19. От инфекции в стране умерли уже более 29 тысяч человек с начала возникновения эпидемии.
 
Коронавирус COVID-19Верховная Рада УкраиныУкраина
 
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