https://ria.ru/20210319/germaniya-1601989117.html

В Германии прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина

В Германии прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина

Кабмин ФРГ прокомментировал ремарку президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, отметив, что Берлин и Москва расходятся во... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:42

2021-03-19T14:42

2021-03-19T14:42

джо байден

владимир путин

москва

германия

сша

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601444017_27:400:2423:1748_1920x0_80_0_0_5211853334430e7837ac0cab03394a13.jpg

БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Кабмин ФРГ прокомментировал ремарку президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, отметив, что Берлин и Москва расходятся во мнениях по многочисленным вопросам, но у стран есть общие интересы и потребность в кооперации."Президент Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах... Эти темы, конечно, стоят между нами, которые мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством. У нас есть также общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах - это отличает отношения правительств ФРГ и России", - сказал Зайберт в ответ на просьбу прокомментировать ремарку Байдена о Путине.Он добавил, что эта двойственность, выраженная в "очень отягчающих обстоятельствах и интересе в кооперации по конкретным темам", определяет отношения между странами в настоящее время.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".

https://ria.ru/20210319/erdogan-1601980626.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/bayden-1601941584.html

москва

германия

сша

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, москва, германия, сша, берлин (город)