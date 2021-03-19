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В Германии прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина
В Германии прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина
Кабмин ФРГ прокомментировал ремарку президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, отметив, что Берлин и Москва расходятся во... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:42
2021-03-19T14:42
джо байден
владимир путин
москва
германия
сша
берлин (город)
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Кабмин ФРГ прокомментировал ремарку президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, отметив, что Берлин и Москва расходятся во мнениях по многочисленным вопросам, но у стран есть общие интересы и потребность в кооперации."Президент Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах... Эти темы, конечно, стоят между нами, которые мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством. У нас есть также общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах - это отличает отношения правительств ФРГ и России", - сказал Зайберт в ответ на просьбу прокомментировать ремарку Байдена о Путине.Он добавил, что эта двойственность, выраженная в "очень отягчающих обстоятельствах и интересе в кооперации по конкретным темам", определяет отношения между странами в настоящее время.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
https://ria.ru/20210319/erdogan-1601980626.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210319/bayden-1601941584.html
москва
германия
сша
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джо байден, владимир путин, москва, германия, сша, берлин (город)

В Германии прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина

14:42 19.03.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Кабмин ФРГ прокомментировал ремарку президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, отметив, что Берлин и Москва расходятся во мнениях по многочисленным вопросам, но у стран есть общие интересы и потребность в кооперации.
"Президент Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах... Эти темы, конечно, стоят между нами, которые мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством. У нас есть также общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах - это отличает отношения правительств ФРГ и России", - сказал Зайберт в ответ на просьбу прокомментировать ремарку Байдена о Путине.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 14:10
Эрдоган назвал ответ Путина на слова Байдена "роскошным"
Он добавил, что эта двойственность, выраженная в "очень отягчающих обстоятельствах и интересе в кооперации по конкретным темам", определяет отношения между странами в настоящее время.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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