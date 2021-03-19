https://ria.ru/20210319/geografiya-1602024089.html

Москва планирует расширять географию экспорта в Африку к югу от Сахары

Москва планирует расширять географию экспорта в Африку к югу от Сахары

Москва планирует расширять географию экспорта в Африку к югу от Сахары, сообщила журналистам заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:34

2021-03-19T17:34

2021-03-19T17:34

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

москва

африка

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва планирует расширять географию экспорта в Африку к югу от Сахары, сообщила журналистам заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко в ходе пресс-брифинга в МИА "Россия сегодня " после пленарного заседания в рамках Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2020 году экспорт Москвы в Африку вырос на 7,1% в сравнении с 2019 годом и составил 2,37 миллиарда долларов США.На промышленный экспорт пришлось 1,44 миллиарда долларов США, на экспорт продукции АПК – 0,93 миллиарда долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции, в 2020 году он составил почти 70%. Среди импортеров столичных товаров 49 стран – подавляющие большинство стран континента.Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".

https://ria.ru/20210312/telemost-1600954535.html

москва

африка

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владимир ефимов (политик), москва, африка, экономика