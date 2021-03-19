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ФСБ задержала сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле
ФСБ задержала сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле
В Геленджике и Ярославле задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ", лидер которого в прошлом году призывал устраивать теракты в... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:42
2021-03-19T14:18
геленджик
ярославль
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Геленджике и Ярославле задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ", лидер которого в прошлом году призывал устраивать теракты в России, сообщила ФСБ.У радикалов изъяли множество экстремистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. Из символики у них хранились изображения Гитлера, бывшего советского генерала Андрея Власова и возглавляемой им Русской освободительной армии. Как признались задержанные на допросах, их группа образовалась в 2019 году "под идеологическим воздействием" гражданина Украины Егора Краснова, использовавшего в Сети псевдоним "Егор Яковлев".Он и другие члены "МКУ" в дальнейшем пересылали в Россию из Киева и Харькова инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций, отметили в ФСБ.В качестве демонстрации "приверженности нацистской идеологии" члены группы сжигали копию Знамени Победы.В феврале силовики также задержали сторонников "МКУ" в Воронеже. Их обвинили в пропаганде неонацизма и массовых убийств.
https://ria.ru/20210308/ekstremizm-1600113732.html
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Задержание участников украинского радикального сообщества в Геленджике. Кадры ФСБ
ФСБ сообщила о задержании 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "М.К.У.", лидер которого в прошлом году призвал устраивать теракты в России, сообщает в пятницу ФСБ РФ. Тринадцать неонацистов задержали в Геленджике, еще одного – в Ярославле. У них изъяли множество нацистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. Сообщалось, что группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием гражданина Украины Егора Краснова.
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геленджик, ярославль, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ФСБ задержала сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле

09:42 19.03.2021 (обновлено: 14:18 19.03.2021)
 
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Геленджике и Ярославле задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ", лидер которого в прошлом году призывал устраивать теракты в России, сообщила ФСБ.
У радикалов изъяли множество экстремистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. Из символики у них хранились изображения Гитлера, бывшего советского генерала Андрея Власова и возглавляемой им Русской освободительной армии.
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Как признались задержанные на допросах, их группа образовалась в 2019 году "под идеологическим воздействием" гражданина Украины Егора Краснова, использовавшего в Сети псевдоним "Егор Яковлев".
Он и другие члены "МКУ" в дальнейшем пересылали в Россию из Киева и Харькова инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций, отметили в ФСБ.

"Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур", — указано в релизе.

В качестве демонстрации "приверженности нацистской идеологии" члены группы сжигали копию Знамени Победы.
В феврале силовики также задержали сторонников "МКУ" в Воронеже. Их обвинили в пропаганде неонацизма и массовых убийств.
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