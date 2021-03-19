https://ria.ru/20210319/fsb-1601924144.html

ФСБ задержала сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле

ФСБ задержала сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле

В Геленджике и Ярославле задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ", лидер которого в прошлом году призывал устраивать теракты в... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T09:42

2021-03-19T09:42

2021-03-19T14:18

геленджик

ярославль

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Геленджике и Ярославле задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ", лидер которого в прошлом году призывал устраивать теракты в России, сообщила ФСБ.У радикалов изъяли множество экстремистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. Из символики у них хранились изображения Гитлера, бывшего советского генерала Андрея Власова и возглавляемой им Русской освободительной армии. Как признались задержанные на допросах, их группа образовалась в 2019 году "под идеологическим воздействием" гражданина Украины Егора Краснова, использовавшего в Сети псевдоним "Егор Яковлев".Он и другие члены "МКУ" в дальнейшем пересылали в Россию из Киева и Харькова инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций, отметили в ФСБ.В качестве демонстрации "приверженности нацистской идеологии" члены группы сжигали копию Знамени Победы.В феврале силовики также задержали сторонников "МКУ" в Воронеже. Их обвинили в пропаганде неонацизма и массовых убийств.

https://ria.ru/20210308/ekstremizm-1600113732.html

https://ria.ru/20210128/ukraina-1594894919.html

геленджик

ярославль

украина

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Задержание участников украинского радикального сообщества в Геленджике. Кадры ФСБ ФСБ сообщила о задержании 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "М.К.У.", лидер которого в прошлом году призвал устраивать теракты в России, сообщает в пятницу ФСБ РФ. Тринадцать неонацистов задержали в Геленджике, еще одного – в Ярославле. У них изъяли множество нацистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. Сообщалось, что группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием гражданина Украины Егора Краснова. 2021-03-19T09:42 true PT3M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, ярославль, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)