Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/flot-1601935079.html
Подлодки Черноморского флота вышли на боевое дежурство
Подлодки Черноморского флота вышли на боевое дежурство
Все шесть подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) находятся в море на боевом дежурстве, сообщил в Севастополе его командующий, вице-адмирал Игорь Осипов. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:59
2021-03-19T11:45
россия
игорь осипов
средиземное море
севастополь
черноморский флот вмф россии
республика крым
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155694/49/1556944919_0:146:3382:2048_1920x0_80_0_0_a142aa8ccf7a157a196b88ddbe2eeb10.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Все шесть подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) находятся в море на боевом дежурстве, сообщил в Севастополе его командующий, вице-адмирал Игорь Осипов."Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", — сказал Осипов на мероприятии, посвященном Дню моряка-подводника.Корреспондент РИА Новости лично убедился, что на пирсах бригады подводных лодок ЧФ субмарин нет.Принявший участие в мероприятии старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин также заявил, что все подводные лодки находятся в море."Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море," — сказал Варочкин.
https://ria.ru/20201127/korabl-1586562871.html
https://ria.ru/20200914/flot-1577193647.html
россия
средиземное море
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155694/49/1556944919_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_87a87abf5082be0098b5a8785b2edbc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь осипов, средиземное море, севастополь, черноморский флот вмф россии, республика крым, безопасность

Подлодки Черноморского флота вышли на боевое дежурство

10:59 19.03.2021 (обновлено: 11:45 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМРК "Самум" во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России
МРК Самум во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Все шесть подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) находятся в море на боевом дежурстве, сообщил в Севастополе его командующий, вице-адмирал Игорь Осипов.
"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", — сказал Осипов на мероприятии, посвященном Дню моряка-подводника.
Патрульный корабль Павел Державин - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 10:24
Корабль "Павел Державин" вошел в состав Черноморского флота
Корреспондент РИА Новости лично убедился, что на пирсах бригады подводных лодок ЧФ субмарин нет.
Принявший участие в мероприятии старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин также заявил, что все подводные лодки находятся в море.
"Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море," — сказал Варочкин.
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября 2020, 09:14
На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж
 
РоссияИгорь ОсиповСредиземное мореСевастопольЧерноморский флот ВМФ РоссииРеспублика КрымБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния