https://ria.ru/20210319/flot-1601935079.html
Подлодки Черноморского флота вышли на боевое дежурство
Подлодки Черноморского флота вышли на боевое дежурство
Все шесть подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) находятся в море на боевом дежурстве, сообщил в Севастополе его командующий, вице-адмирал Игорь Осипов. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:59
2021-03-19T10:59
2021-03-19T11:45
россия
игорь осипов
средиземное море
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Все шесть подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) находятся в море на боевом дежурстве, сообщил в Севастополе его командующий, вице-адмирал Игорь Осипов."Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", — сказал Осипов на мероприятии, посвященном Дню моряка-подводника.Корреспондент РИА Новости лично убедился, что на пирсах бригады подводных лодок ЧФ субмарин нет.Принявший участие в мероприятии старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин также заявил, что все подводные лодки находятся в море."Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море," — сказал Варочкин.
https://ria.ru/20201127/korabl-1586562871.html
https://ria.ru/20200914/flot-1577193647.html
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россия, игорь осипов, средиземное море, севастополь, черноморский флот вмф россии, республика крым, безопасность