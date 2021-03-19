Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее били
16:14 19.03.2021 (обновлено: 17:27 19.03.2021)
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Музей восковых фигур правнука знаменитой мадам Тюссо Луи в Техасе убрал из экспозиции фигуру бывшего президента США Дональда Трампа, так как посетители ее регулярно били.
Менеджер компании Ripley Entertainment, которой принадлежит музей Луи Тюссо в техасском Сан-Антонио, Клэй Стюарт рассказал изданию San Antonio Express-News, что восковую фигуру Трампа царапали, били и портили настолько, что ее решили снять с экспозиции.
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"Когда это высокопоставленная политическая фигура, атаки могут стать проблемой", - сказал Стюарт.
Он отметил, что активно портить фигуру начали летом 2020 года – в разгар президентской гонки, ее переместили в лобби, где за ней могли следить кассиры, но это не остановило некоторых посетителей. Сейчас фигура находится в хранилище, и ее, вероятно, не вернут в экспозицию, пока музей не получит восковую фигуру нового президента США Джо Байдена, отметил Стюарт.
"У нас всегда были проблемы с президентской секцией, и не важно, какой это был президент – (Джордж) Буш, (Барак) Обама или Трамп. Есть люди, которые их бьют. Обаме шесть раз отрывали уши. Буша (младшего) били по носу", - рассказал сотрудник Ripley Entertainment.
По его словам, фигуру Обамы регулярно отправляли в Орландо, где ее восстанавливали. А из-за ограничений, связанных с COVID-19, для восстановления восковой фигуры Трампа не хватало художников, и она осталась в Сан-Антонио.
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