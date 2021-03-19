https://ria.ru/20210319/figura-1602008134.html

Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее били

Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее били

Музей восковых фигур правнука знаменитой мадам Тюссо Луи в Техасе убрал из экспозиции фигуру бывшего президента США Дональда Трампа, так как посетители ее... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:14

2021-03-19T16:14

2021-03-19T17:27

новости культуры

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Музей восковых фигур правнука знаменитой мадам Тюссо Луи в Техасе убрал из экспозиции фигуру бывшего президента США Дональда Трампа, так как посетители ее регулярно били.Менеджер компании Ripley Entertainment, которой принадлежит музей Луи Тюссо в техасском Сан-Антонио, Клэй Стюарт рассказал изданию San Antonio Express-News, что восковую фигуру Трампа царапали, били и портили настолько, что ее решили снять с экспозиции."Когда это высокопоставленная политическая фигура, атаки могут стать проблемой", - сказал Стюарт.Он отметил, что активно портить фигуру начали летом 2020 года – в разгар президентской гонки, ее переместили в лобби, где за ней могли следить кассиры, но это не остановило некоторых посетителей. Сейчас фигура находится в хранилище, и ее, вероятно, не вернут в экспозицию, пока музей не получит восковую фигуру нового президента США Джо Байдена, отметил Стюарт.По его словам, фигуру Обамы регулярно отправляли в Орландо, где ее восстанавливали. А из-за ограничений, связанных с COVID-19, для восстановления восковой фигуры Трампа не хватало художников, и она осталась в Сан-Антонио.

https://ria.ru/20210317/vybory-1601568986.html

https://ria.ru/20190920/1558866897.html

сан-антонио

техас

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новости культуры, музей мадам тюссо, дональд трамп, джо байден, сан-антонио, техас, в мире